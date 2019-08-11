把握暑假下半場！ 麗寶樂園推出小小國軍、小小警察體驗課程
每逢暑假特殊主題夏令營總是相當受歡迎，台中麗寶樂園渡假區8月份，與多個單位合作規劃系列體驗活動，分別有小小消防員、小小國軍、小小警察依序在麗寶休息站登場，除了有闖關還會有著裝體驗，現場更有霹靂小組、警犬、消防搜救犬等隊伍出席，免費又豐富的活動，讓小朋友吸收滿滿知識。
台中市政府消防局第五救災救護大隊與麗寶樂園渡假區合辦的「一日小小消防員」暑期營隊，今(11)日於麗寶休息站展開，小朋友必須穿上救火裝備、拋水帶、扛傷患、繩索吊掛等關卡，課程短短3小時，就能讓小朋友深刻感受消防哥哥姐姐的辛勞。麗寶樂園副總經理王永豪表示，麗寶樂園渡假區走道搖身一變成為消防的各式關卡，並開放讓消防車停放至廣場中，小朋友不但能近距離的認識相關設備，也透過實際執行，增加對於火場緊急狀況應變與自救概念。
此外，陸軍第十軍團將在8/17、8/18舉辦小小國軍活動，不需事先報名即可現場參加，小朋友也可以穿上陸、海、空各軍種制服與裝備，體驗一日小國軍，也有可愛的國軍娃娃帶來精彩表演，當天憑闖關卡或現役軍人本人持軍人證，即可至休息站指定店家享優惠。台中市政府警察局則將在8/24、8/25舉辦一日小小警察活動，適逢警察制服全面換新，這次更難得提供全新版本制服的縮小版供試穿。各場次活動時間與官網套票資訊請至官網http://www.lihpaoresort.com查詢。
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