把握暑假下半場！ 麗寶樂園推出小小國軍、小小警察體驗課程

2019-08-11 22:10 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



「一日小小消防員」小朋友能近距離認識相關設備。圖／台中市消防局提供 分享 facebook 每逢暑假特殊主題夏令營總是相當受歡迎，台中麗寶樂園渡假區8月份，與多個單位合作規劃系列體驗活動，分別有小小消防員、小小國軍、小小警察依序在麗寶休息站登場，除了有闖關還會有著裝體驗，現場更有霹靂小組、警犬、消防搜救犬等隊伍出席，免費又豐富的活動，讓小朋友吸收滿滿知識。

台中市政府消防局第五救災救護大隊與麗寶樂園渡假區合辦的「一日小小消防員」暑期營隊，今(11)日於麗寶休息站展開，小朋友必須穿上救火裝備、拋水帶、扛傷患、繩索吊掛等關卡，課程短短3小時，就能讓小朋友深刻感受消防哥哥姐姐的辛勞。麗寶樂園副總經理王永豪表示，麗寶樂園渡假區走道搖身一變成為消防的各式關卡，並開放讓消防車停放至廣場中，小朋友不但能近距離的認識相關設備，也透過實際執行，增加對於火場緊急狀況應變與自救概念。