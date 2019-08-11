托盟籲保母年輕化等兩訴求 家長：非常需要

2019-08-11 21:45 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



生子難，養小孩難，但挑選合適的保母更難。政府去年八月推動準公共化托育政策，至今已滿周年，雖在保母簽約數與收托數上都有成長，不過民間團體仍覺得有改善空間；呼籲政府應修正《居家式托育服務提供者登記及管理辦法》，統一各縣市的保母管理；並呼籲政府放寬收托門檻，讓保母政策年輕化。

民眾表示，台灣年長保母真的太多，即使有保母證照，但有些真的沒力氣帶孩子，托育後偶爾還是會擔心；另有民眾表示，目前孩子雖為自己帶，但有準公共化托嬰中心或跟政府簽約的保母，感覺較有保障，日後若送托嬰，會優先考慮這些資源。

住在板橋的鄭小姐，分別育有一歲八個月跟六個月的的男嬰，她表示老大目前已給保母帶，小的因為沒抽到公托，備取50多號根本排不到，所以目前仍自己帶，但因之後能要回職場工作，故仍會另找保母。

鄭小姐說，她發現台灣年長保母真的太多！曾有友人幫她介紹一對退休公務員保母，她實際走訪後，發覺雙方年紀較大，手戴護腕且力氣有限，而保母更告知因有老花，無法剪孩子指甲、每天洗澡、副食品也無法多準備，她聽了後很擔心而決定取消。

鄭小姐也說，其實保母年齡若較年輕，專業、資訊跟溝通上也會比較順利。像他大兒子的保母今年才四十歲，很有活力、會帶兒子唱唱跳跳，並還會上網搜尋換尿布、副食品等新知後跟她討論，信賴感自然增加。而幸運的是，保母這幾天表示，兩個月後將有其他孩子要結束托育，故她決定把兩個孩子都託給同一保母。

住在高雄市左營區的24歲的新手媽媽蘇菲，則育有八個月大的小朋友，她說目前孩子自己帶，雖知道準公共化托嬰中心或跟政府簽約的保母，也去詢問過高雄的托育價格，月費約ㄧ萬五千元，加上一個月年終，覺得還算合理。

但蘇菲也表示，她支持政府修托育辦法，讓保母年輕化。她也希望能找到較為年輕的保母，因為家人不放心保母和托嬰中心的素質，認為年長保母真的太多，照顧寶寶的觀念沒有同步更新，目前想法改為自己顧小朋友到三歲後，再申請幼兒園。