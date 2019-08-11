托盟籲托育提升至法定地位 社家署：已有共識 將訂規範

2019-08-11 20:56 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



政府推準公共化托育政策上路實施滿一年，雖在保母簽約數與收托數上都有成長，但托育政策催生聯盟表示，政策仍有漏洞，應修正「居家式托育服務提供者登記及管理辦法」，來明定居托中心的業務內容、提升至法定地位。

衛福部社家署表示，已於上月底研商會時討論，會中已有共識。居托中心現行由地方縣市交由民間機構處理，多數走勞務委託；若改為行政委託，將先收集各縣市對居托中心及訪視輔導員的規範，彙整出一致性版本供地方縣市參考，讓訪視輔導員對不良保母可以開勸導單、及後續裁罰。

托盟召集人劉毓秀表示，準公共化托育政策原意為解決少子化問題，目前全台有七十一處居家托育服務中心，由訪視輔導員來執行保母的輔導、管理及退場機制等；但現行制度下，托居中心由各縣市政府社會局委託民間團體辦理，但因未立法規範居托中心權責，各縣市政府對居托中心及不適任保母的規範各行其是，容易導致管理漏洞。

社家署副署長祝健芳表示，針對托盟所提出的意見，已於七月廿九日召開研商會進行討論，托盟也派員參加。當時會中也有共識，在居托中心法定地位部分，目前現行法規是地方縣市可透過勞務或行政委託交由民間機構處理，但大多地方縣市是走勞務委託、依採購法處理。若改為行政委託，也須視地方縣市評估民間機構有能力承接才行。

祝健芳說，目前會先收集各縣市對居托中心及訪視輔導員的規範，彙整出一致性版本供地方縣市參考，讓訪視輔導員對不良保母可以開勸導單，地方縣市可視累積件數決定後續裁罰。