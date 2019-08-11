放寬垃圾車附載1名站立人員 交部環署遭抗議急滅火

2019-08-11 20:45 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



路上垃圾車執行清運工作時，車尾後方常見站立的作業人員，其實違反道路交通安全規則，若經檢舉可開罰3千至9千元。交通部日前預告修法，為兼顧實務工作效率及安全，放寬垃圾車可隨車附載最多1名作業人員，最快10月上路，引發環保工會聯合會反彈，認為有安全疑慮，8月14日將號召清潔隊員到交通部、環保署抗議。

交通部今天發出新聞稿解釋，此次修法是環保署鑑於各縣市垃圾車清運垃圾有車後站人的作業需求，多次邀會研商建議檢討修法，環保署並於去年10月19日正式行文交通部建議，基於尊重環保主管機關對於垃圾清運作業需要，且環保署也訂有垃圾車附載人員所需特種設備及相關安全管理規範，重視從業人員的安全，交通部經會商相關機關後，因此預告修法。

交通部說，法規預告期內將蒐集各界意見，外界或環保人員工會若有不同意見，將轉請環保署審慎評估並妥為溝通。若溝通後尚無共識，交通部不會貿然實施。

環保署也表示，現階段各地方政府垃圾車仍需採沿線收運方式作業，有車後站人需求，歐美國家也有垃圾車車後附載作業人員案例，因此近2年請縣市協助完成示範運行計畫，去年訂定「垃圾車車後站人作業規範暨注意事項」，訂定車輛應配備的保護措施，規範站人時車輛運行速度。