保母心聲：規範太多收入銳減 忍痛「終止妊娠」

2019-08-11 20:24 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



台中托育人員發展協會代表李保母表示，自己陸續生下兩個孩子後，後因懷上第三胎，為了能繼續保母托育工作來兼顧收入，只能忍痛終止妊娠，說到一半時更激動落淚。記者簡浩正／攝影 分享 facebook 台中托育人員發展協會代表李保母表示，自己陸續生下兩個孩子後，後因懷上第三胎，為了能繼續保母托育工作來兼顧收入，只能忍痛終止妊娠，說到一半時更激動落淚。記者簡浩正／攝影 分享 facebook 台灣的低生育率是長期以來的難題，準公共化托育政策上路實施滿一年，雖在保母簽約數與收托數上都有成長，不過民間團體仍覺得有改善空間。

托育政策催生聯盟今召開記者會，呼籲修正《居家式托育服務提供者登記及管理辦法》，明定居托中心的業務內容、提升至法定地位，並放寬收托門檻。更有托育代表聲淚俱下表示，自己陸續生下兩個孩子後，後因懷上第三胎，為了能繼續保母托育工作來兼顧收入，只能忍痛終止妊娠。

托盟召集人劉毓秀表示，準公共化托育政策原意為解決少子化問題，目前全台有七十一處居家托育服務中心，由訪視輔導員來執行保母的輔導、管理及退場機制等，但該政策仍有兩大漏洞，必須透過修法解決：一是居托中心欠缺法定地位，各縣市沒有統一標準；另外，過半保母年齡已超過五十歲，保母人力嚴重老化。

據社家署二O一七年保母年齡統計，台灣保母人力老化嚴重，全台2萬6240位保母中，五十歲以上占了近六成，而四十歲以下的年輕保母，比例只有14%。劉毓秀進一步說，現有托育辦法對本身育有六歲以下小孩的保母限縮收托，育有兩名以上幼童者甚至暫停收托，限縮了年輕保母的從業機會。

台中托育人員發展協會代表李保母表示，自己本身就讀幼保相關科系，原本受托育四名孩童，能有穩定收入；她執業四年後此規定上路，當時她已育有一名六歲以下孩子同時並懷孕，等於養兩名六歲以下孩童，造成她無法再接受托育。

而後她再度懷上第三胎，但卻發現準公共化的保母政策限制多多，像規範一名保母僅能受托四名孩子，且規範歲數、托育費用、副食品等限制，為了未來保母托育工作能持續，她只能忍痛墮胎、終止妊娠；她也說到，孩子長到兩歲以上時，家長通常會送到托兒所，因此保母的收入有限，說到一半時更激動落淚。

托盟呼籲衛福部修正《居家式托育服務提供者登記及管理辦法》，明定居托中心的業務內容，將其提升至法定地位，並嚴加把關準公共化托育人員的品質。收托人數規定也放寬，保母如自己育有「兩歲以下」子女兩名以上，應暫停收托，但對於只有一名兩歲以下子女，或子女皆為兩歲以上的保母，應允許他們白天正常收托，給予年輕育兒保母合理的工作權保障。