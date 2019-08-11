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衛福部放寬保母收托資格 全日托年齡下修至五歲

2019-08-11 19:29聯合報 記者簡浩正╱即時報導

生子難，養小孩更是不容易。台灣少子女化已是難解議題，而政府去年八月推動準公共化托育政策，至今已滿周年，雖在保母簽約數與收托數上都有成長，不過民間團體仍覺得有改善空間。

據衛福部統計，已有八成四保母簽約加入準公共化，保母平均收托兒童數，也由簽約前的0.88人增加至1.15人；不過托育政策催生聯盟今召開記者會，表示政策仍有兩大漏洞，包含應修正《居家式托育服務提供者登記及管理辦法》，明定居托中心的業務內容、提升至法定地位，統一各縣市的保母管理；並呼籲政府放寬收托門檻，廢除育有六歲以下孩童不得收托的規定，讓保母政策年輕化，鼓勵新血投入。

托盟召集人劉毓秀表示，據社家署2017年保母年齡統計，台灣保母人力老化嚴重，全台2萬6240位保母中，五十歲以上佔了近六成，而四十歲以下的年輕保母，比例只有14%，顯示年輕保母的缺乏。

對此，社家署目前已針對托育子法，初步研擬出兩大方向，保母自己的孩子，本來六歲以下都視為全日托，年齡將修改為從六歲降至五歲；保母自己若有一個孩子滿兩歲並上幼兒園，放寬可收一名白天托育，兩個滿兩歲已上幼兒園，則可收兩名白天托育，預計年底前修法上路。

社家署副署長祝健芳表示，政府以前並未針對托育型態加以規範，基於鼓勵家長送托的原意，允許一個保母收托四個孩子，不分日托、全日托或夜托。而2014年托育辦法上路後，政府考量保母體力、托育品質，對托育型態加以規範；日間托育上限四人、全日及夜間托育限兩人；但保母自己若有六歲以下的孩子，不論有無上幼兒園，因晚上仍會回到家中照顧，故都屬於全日托。

祝健芳說，托盟所提出的意見，已於七月廿九日研商會時進行討論，托盟也派員參加，社家署目前已針對托育子法，初步研擬出兩大方向，主要是兩歲以上的孩子托育放寬。據目前統計，五歲孩童進入幼兒園比率已達97%，因此若是保母育有一名年齡已達五歲幼兒，也已進入幼兒園者，未來也放寬可以收全日托。

另外，保母自己的孩子，本來六歲以下都視為全日托，年齡將修改從六歲降至五歲；而保母若有兩個未滿兩歲孩子，即為全日托，不得另收托育；若有一個滿兩歲已上幼兒園，算夜托，可放寬再收一名白天托育，兩個滿兩歲已上幼兒園，則可收兩名白天托育。相關辦法仍需再透過會議討論與通盤檢視法規，但有信心於今年底前修法上路。

托育政策催生聯盟今天在台大校友會館舉行「準公共化滿周年-體檢我國保母托育政策」記...
托育政策催生聯盟今天在台大校友會館舉行「準公共化滿周年-體檢我國保母托育政策」記者會，聯盟經檢討發現兩大漏洞，負責執行居家托育管理及輔導的「居家托育服務中心」欠缺法定地位；再者保母人力嚴重老化也是一大問題。托盟呼籲政府正視居家托育服務的制度缺失。 記者林伯東／攝影
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保母托育幼兒園
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