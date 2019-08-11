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台北懸日登場 忠孝西路口聚百人圍觀

2019-08-11 19:28聯合報系攝影中心 記者葉信菉╱即時報導

台北懸日今天在忠孝東西路登場，忠孝東西路得安全島上也擠滿了民眾想一睹懸日美景。記...
台北懸日今天在忠孝東西路登場，忠孝東西路得安全島上也擠滿了民眾想一睹懸日美景。記者葉信菉／攝影
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台北懸日今天在忠孝東西路登場，今天天氣狀況不錯沒有雲層阻擋，大概下午三點忠孝西路口天橋上卡滿了攝影愛好者，到了五點聚集人潮更是滿到街上與路口，許多民眾利用綠燈時到斑馬線上拍攝，警方也不敢鬆懈出動多名警力維持秩序。

忠孝西天橋已有三十年的歷史，台北市更派專員來現場勘查，確定人數到達上限後變禁止民眾在往上。而懸日也在六點到六點半時順利出現，氣象局也預估如果在無雲遮的情況下，12日下午6時3分到下午6時23分；13日下午6時5分到下午6時25分也會有懸日出現。

攝影愛好者為了搶到最好的拍攝位置有人一早五點就來忠孝西天橋卡位，到下午三點天橋上...
攝影愛好者為了搶到最好的拍攝位置有人一早五點就來忠孝西天橋卡位，到下午三點天橋上已擠滿民眾，由於忠孝西天橋已有三十年的歷史，台北市更派專員來現場勘查，確定人數到達上限後變禁止民眾在往上。記者葉信菉／攝影
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台北懸日今天在忠孝東西路登場，約下午三點忠孝西天橋上卡滿了攝影愛好者。記者葉信菉...
台北懸日今天在忠孝東西路登場，約下午三點忠孝西天橋上卡滿了攝影愛好者。記者葉信菉／攝影
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有民眾利用綠燈期間在斑馬線逗留拍攝，警方也連忙驅趕以維持交通秩序。記者葉信菉／攝...
有民眾利用綠燈期間在斑馬線逗留拍攝，警方也連忙驅趕以維持交通秩序。記者葉信菉／攝影
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台北懸日今天在忠孝東西路登場，在無雲遮的情況下今天順利出現懸日美景。記者葉信菉／...
台北懸日今天在忠孝東西路登場，在無雲遮的情況下今天順利出現懸日美景。記者葉信菉／攝影
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懸日氣象局攝影
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