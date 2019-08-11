暫時放下手機 「數位排毒」可助健康

2019-08-11 18:47 台灣醒報 記者王安棣╱台北報導



現代人工作不離手機等電子產品，導致休假時難以真正放鬆。（Photo by PxHere） 分享 facebook 自從智慧型手機問世後，因為其可以隨時連線上網的特性，現代人工作與休假之間的界線逐漸模糊，許多人休假時心思也離不開工作，無法真正休息。專家針對此現象建議，可以利用「數位排毒」來改善心理健康，並進而提升工作表現。

拒絕網路帶來壓力

根據《BBC》報導，數位排毒是近年出現的一個新概念，意指人們在一段時間內刻意地離開網路，像是不去看社群網站，或是直接將手機與筆電等電子產品關機，前往一個沒有訊號的環境度假，這個做法有助於改善人的心理健康，提升工作效率。

這個概念對於現代的職場來說特別重要，英國電子郵件安全公司Tessian最新調查指出，超過一半的英國員工認為，他們的公司期待員工能夠迅速回復電子郵件。此外，求職網站Glassdoor在2018年進行的研究也顯示，23％的上班族在年假期間仍時常查看工作電郵，另有15％的員工在休假期間還是持續工作。

數位排毒好處多

在今日的職場中，人們總是因為害怕錯過重要訊息而不敢「離線」。英國藍科集團的公關長瓦里羅表示，「在休假時關機是一門藝術，有一些商業導師已經開始在教授員工達成的方法」她指出，自己有些絕妙點子就是在進行數位排毒時冒出來的，同時她也發現，若沒有獲得足夠的休息，員工的生產力會因此下降。

《Psych Central》的專欄作家沃格爾以自身經歷指出，數位排毒一開始確實會難以適應，因此可以先從小地方做起，例如在午餐時間不帶著手機、或是不在通勤時看工作訊息等等。沃格爾表示，隨著人們遠離網路，同時也離開了工作帶來的焦慮和負面想法，此時可以更清醒，進而改善心理健康。

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