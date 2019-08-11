一週內宜花頻震 學者：強震不可免

2019-08-11 18:21 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



汪中和指出，從歷史總體量來看今年地震數量仍偏低，未來發生大地震的風險很高。 (醒報資料照) 分享 facebook 板塊能量尚未完全釋放，強震不可免！繼8日宜蘭發生規模6.0強震，11日上午6時又發生規模3.9地震，震央位於花蓮，最大震度5級，中研院地球科學兼任研究員汪中和受訪時指出，最近地震頻繁與大環境及空間背景有關，今年4月到8月都發生規模6的地震，但從歷史總體量來看仍偏低，未來發生大地震的風險很高。

地震活動偏低

汪中和指出，2009年後全球地震活躍，但反觀台灣近幾年地震活動比較平靜，雖有增加數量，但與實際發生的型態有些差異，他解釋，扣除2016年美濃地震和2018年花蓮地震兩起強震，台灣從2014年開始地震活動偏低，沒有強烈地震餘震帶動之下，能量未正常釋放。

汪中和分析，今年從1月觀測到7月，台灣的地震發生次數明顯偏少，過去平均一個月發生有感地震是58個，但今年開始月平均只有35個，顯示2014年以後，地殼能量未正常釋放，未來發生大地震風險高。

西南部留意強震

另外，從地震發生的空間背景來看，汪中和分析，過去台灣發生大地震位置偏中南部，但今年4月的花蓮地震和8月的宜蘭地震都在東北邊，一般來說對台灣造成災害型的地震，以西部平原、台北都會區將是高風險區，第二則是板塊擠壓軸線從台中到屏東的範圍，位於板塊擠壓最強軸線的兩邊。

「西南部留意強震！」汪中和表示，從過去紀錄來看，從2000年前到今年，規模六的強震共有18次，地震規模大、影響較廣的都發生在中南部，例如甲仙地震、美濃地震、霧台地震等都是偏南部，造成傷害比東部強。

汪中和提醒，無論從地震平均發生的頻率以及空間分布，都顯示能量還沒釋放完，台灣未來發生強震的風險高，若發生在中南部則會造成嚴重的衝擊和損失。

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