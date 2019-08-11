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南市槍擊案疑談判不成遭開槍 30歲男子心臟中槍身亡

氣象局發高溫資訊 未來一周可能破37度

2019-08-11 17:10聯合報系攝影中心 記者侯永全╱即時報導

受西南風及焚風影響，全台晴朗炎熱，氣象局持續發出高溫資訊，雙北市等8縣市可能出現36度以上高溫。

台東縣為橙色燈號，高溫有機會達38度，大台北、基隆市，桃園市、新竹縣、宜蘭縣及花蓮縣為黃色燈號，高溫也可能突破36度。

中央氣象局氣象表示，台灣今天西南風仍強，大台北雖酷熱，可是不時颳起強風，而中南部及台東可能會有豪大雨，中央氣象局針對台中、雲林、嘉義、台南及高雄等八個縣市發布豪大雨特報，並且未來一周都有下雨機率。

氣象局持續發出高溫資訊，雙北市等8縣市可能出現36度以上高溫，一群小朋友在忽大忽...
氣象局持續發出高溫資訊，雙北市等8縣市可能出現36度以上高溫，一群小朋友在忽大忽小的水柱間嬉戲。記者侯永全／攝影
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受西南風及焚風影響，全台晴朗炎熱，小朋友在噴水池快樂戲水。記者侯永全／攝影
受西南風及焚風影響，全台晴朗炎熱，小朋友在噴水池快樂戲水。記者侯永全／攝影
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高溫氣象局台東
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