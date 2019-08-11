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影／托育新制上路一年 托盟籲兩漏洞待解決

2019-08-11 16:14聯合報 記者簡浩正╱即時報導

準公共化托育政策上路實施滿一年，據衛福部統計已有8成4保母簽約加入準公共化，保母平均收托兒童數也由簽約前的0.88人增加至1.15人。但托育政策催生聯盟今召開記者會，表示政策仍有兩大漏洞，呼籲政府修法，統一各縣市的管理，另放寬收託條件，鼓勵新血投入。

托盟召集人劉毓秀表示，準公共化托育政策原意為解決少子化問題，目前全台有71處居家托育服務中心，由訪視輔導員來執行保母的輔導、管理及退場機制等，但該政策仍有兩大漏洞，必須透過修法解決：一是居托中心欠缺法定地位，各縣市沒有統一標準；另外，過半保母年齡已超過50歲，保母人力嚴重老化

據社家署2017年保母年齡統計，台灣保母人力老化嚴重，全台2萬6240位保母中，50歲以上占了近六成，而40歲以下的年輕保母，比率只有14%。

劉毓秀進一步說，現行制度下，托居中心由各縣市政府社會局委託民間團體辦理，但因未立法規範居托中心權責，各縣市政府對居托中心及不適任保母的規範各行其是，容易導致管理漏洞；另外，現有《居家式托育服務提供者登記及管理辦法》，對本身育有6歲以下小孩的保母限縮收托，育有2名以上幼童者甚至暫停收托，限縮了年輕保母的從業機會。

台中市托育代表李保母表示，她原本受托育四名孩童，能有穩定收入，但自己陸續生下兩個孩子後，因未滿兩歲，在現行登記制度下不得再收托，對她來說收入頓失，對家庭影響很大，說到一半時更激動哽咽。

因此，托盟呼籲衛福部修正《居家式托育服務提供者登記及管理辦法》，明定居托中心的業務內容，將其提升至法定地位，並嚴加把關準公共化托育人員的品質。收托人數規定也放寬，保母如育有「二歲以下」自孩「二人以上」，應暫停收托，但對於只有一名二歲以下子女，或子女皆為兩歲以上的保母，應允許他們白天正常收托，給予年輕育兒保母合理的工作權保障。

據社家署2017年保母年齡統計，台灣保母人力老化嚴重，全台2萬6240位保母中，...
據社家署2017年保母年齡統計，台灣保母人力老化嚴重，全台2萬6240位保母中，50歲以上佔了近六成，而40歲以下的年輕保母，比例只有14%。記者簡浩正／攝影
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托盟呼籲衛福部修正《居家式托育服務提供者登記及管理辦法》，明定居托中心的業務內容...
托盟呼籲衛福部修正《居家式托育服務提供者登記及管理辦法》，明定居托中心的業務內容，將其提升至法定地位。記者簡浩正／攝影
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托盟召集人劉毓秀表示，準公共化托育政策原意為解決少子化問題，但該政策仍有2大漏洞...
托盟召集人劉毓秀表示，準公共化托育政策原意為解決少子化問題，但該政策仍有2大漏洞，一是居托中心欠缺法定地位，各縣市沒有統一標準；另外，過半保母年齡已超過50歲，保母人力嚴重老化。記者簡浩正／攝影
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台中市托育代表李保母表示，她原本托育收入穩定，但自己陸續生下兩個孩子後，因未滿兩...
台中市托育代表李保母表示，她原本托育收入穩定，但自己陸續生下兩個孩子後，因未滿兩歲，在現行登記制度下不得再收托，對她來說影響很大。記者簡浩正／攝影
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保母托育老化
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