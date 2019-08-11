影／托育新制上路一年 托盟籲兩漏洞待解決

2019-08-11 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



準公共化托育政策上路實施滿一年，據衛福部統計已有8成4保母簽約加入準公共化，保母平均收托兒童數也由簽約前的0.88人增加至1.15人。但托育政策催生聯盟今召開記者會，表示政策仍有兩大漏洞，呼籲政府修法，統一各縣市的管理，另放寬收託條件，鼓勵新血投入。

托盟召集人劉毓秀表示，準公共化托育政策原意為解決少子化問題，目前全台有71處居家托育服務中心，由訪視輔導員來執行保母的輔導、管理及退場機制等，但該政策仍有兩大漏洞，必須透過修法解決：一是居托中心欠缺法定地位，各縣市沒有統一標準；另外，過半保母年齡已超過50歲，保母人力嚴重老化。

據社家署2017年保母年齡統計，台灣保母人力老化嚴重，全台2萬6240位保母中，50歲以上占了近六成，而40歲以下的年輕保母，比率只有14%。

劉毓秀進一步說，現行制度下，托居中心由各縣市政府社會局委託民間團體辦理，但因未立法規範居托中心權責，各縣市政府對居托中心及不適任保母的規範各行其是，容易導致管理漏洞；另外，現有《居家式托育服務提供者登記及管理辦法》，對本身育有6歲以下小孩的保母限縮收托，育有2名以上幼童者甚至暫停收托，限縮了年輕保母的從業機會。

台中市托育代表李保母表示，她原本受托育四名孩童，能有穩定收入，但自己陸續生下兩個孩子後，因未滿兩歲，在現行登記制度下不得再收托，對她來說收入頓失，對家庭影響很大，說到一半時更激動哽咽。