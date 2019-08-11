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安全堪憂？普悠瑪又出包 玻璃霧化擋住司機視線

2019-08-11 15:52聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

台鐵普悠瑪前擋風玻璃有霧化情形。圖／台鐵提供
台鐵普悠瑪前擋風玻璃有霧化情形。圖／台鐵提供
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台鐵普悠瑪又出包！近期有司機員反映，普悠瑪前擋風玻璃「霧化」，遮擋司機員視線，嚴重影響行車安全，開車多年來第一次遇到這種情形，認為普悠瑪品質真的有問題。台鐵表示，總計有6片前擋風玻璃霧化，已更換最嚴重的2片，其餘4片會在15日前更換完畢。

全國火車駕駛產業工會秘書長吳長智表示，6月中就發現普悠瑪列車前擋風玻璃有霧化情形，而且愈來愈嚴重，7月中左右，司機員紛紛反映影響視線及行車安全，台鐵也派了指導老師（資深司機員）上車隨乘輔助，幫忙注意號誌等相關事項。

吳長智說，面對霧化的前擋風玻璃，「很像一塊薄薄的紙把視線擋住，沒辦法用眼睛看外面」。最嚴重的玻璃一半都霧化，寬度50公分以上，司機員必須坐高，透過上面沒有霧化的玻璃看外面，甚至還要從右邊、左邊斜看，操作上沒有安全性。目前也只有遇過普悠瑪列車有霧化情形，從去年出軌到現在，普悠瑪可說「一波三折」。

據了解，台鐵所有車窗都是雙層安全玻璃設計，中間則有橡膠風擋，推測是橡膠皮條漏氣，導致外圍水氣滲入兩片玻璃中間，才會霧化。過去頂多車窗遭外力撞擊出現裂紋，這還是台鐵第一次遇到玻璃霧化。

台鐵調查後表示，普悠瑪號前擋風玻璃總共6片近期發生霧化現象，影響司機員駕駛視線，已陸續安排更換；霧化最嚴重的2片已於本月10日換裝，其餘霧化情形較輕微的4片，預計15日前完成換裝。

台鐵表示，前擋風玻璃因尚有隨車備品，足夠更換使用；玻璃固定膠條經洽立約商住友公司表示，訂製需一段時間才能交貨。為加速完成霧化玻璃換裝作業，台鐵已洽尋委由國內廠商合作開發，經安裝測試完成，效果良好且成本降低。後續為有效確保料源，將持續積極推動維修備品國產化政策。

至於普悠瑪號前擋風玻璃發生霧化的缺失，台鐵說，發現時就在今年6月28日依契約規定發函立約商住友公司，若任何因設計、材料、製造不當或因立約商任何行為或疏失，所導致的任何瑕疵、缺失或損害，立約商應於接獲台鐵通知後，在最短時間內完成「改善」，若有減損價值、效用及造成台鐵損害部分，相關金額自保固保證金中扣抵。

台鐵近期更換普悠瑪前擋風玻璃。圖／台鐵提供
台鐵近期更換普悠瑪前擋風玻璃。圖／台鐵提供
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台鐵普悠瑪號列車
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