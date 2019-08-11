領藥糾紛客訴一籮筐 大同醫辦黑客松賽2天解決

2019-08-11 15:33 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



民眾到醫院就醫後得批價領藥，但常因叫號音量小、領藥號碼標示不明，高齡病患排錯窗口，或錯過領藥號碼，與藥師發生口角衝突甚至客訴。高雄市立大同醫院日前舉辦院內第一屆醫療教學「黑客松（Hackathon）」競賽，藥劑科同仁以專案方式腦力激盪，更新領藥螢幕，不僅字體放大，也增加領藥提醒，不僅領藥流程加快，口頭糾紛也大幅減少。

大同藥劑科副主任黃微瑄說，該院就診者以高齡者居多，過去因叫號音量低，病患搞不清楚領藥順序，常與窗口藥師發生口角衝突，這類事件幾乎天天上演，每年更有多件客訴案，此次該科團隊以「就是要Patient」主題，專案改善領藥流程，包括將字體放大、加開發藥窗口，並在螢幕上增加領藥提醒訊息，也加強新進藥師與醫病溝通、減少客訴，降低每位民眾等待領藥的時間。

此外，該院放射科在此次「黑客松」競賽中，也推出衛教影片錄製方案，加強宣導照X光前要「全脫」。原來是民眾照胸部X光前，即使多次提醒更換檢查服時，要將內衣全脫光，但仍有「害羞」女性檢查者自認胸罩是無鋼圈，照常穿著做檢查，結果好幾次都在X光上照到扣環，影響判讀結果。該科希望透過宣傳片，提高X光判讀準確度。