懸日現象傍晚再現台北 警方派員維持秩序

2019-08-11 14:53 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



從今天起一連3天，台北市忠孝西路可以觀賞到懸日美景，如果錯過後想要在台北再欣賞到懸日，最快就要等到明年4月底或5月初。

由於忠孝西路及中山北路口的天橋，一向是攝影愛好者欣賞及拍攝懸日的首選地，因此轄區警方從今天下午2點起，製作公告「請用路人勿停留於陸橋，或以物品佔據通道，警方除加強勸導，並視人潮狀況彈性管制，以確保用路人通行順暢與安全。中正一警分局關心您」等警語，在天橋南北側入口及陸橋上方張貼，勸導民眾注意安全等事項。

轄區警方指出，中正一交通分隊將派出車輛與警員，在路口指揮交通順暢；另外忠孝一派出所也會派出2名警員，在天橋上下巡視，呼籲民眾注意安全及保持天橋行人交通順暢，也預防民眾攝影腳架占位及掉落天橋造成危險。

根據警方經驗，過去台北出現懸日現象時，天橋與周邊人數最多時有數百人之多，昨天也有數十人到天橋；目前天橋已約有8名攝影師在場等候，警方已口頭勸導不要用角架卡位，現在天橋上行人通行狀況正常。