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遠東舊屋改造獎初選揭曉 池上穀倉等五件作品入圍

2019-08-11 14:52聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

2019「遠東建築獎-舊屋改造特別獎」公布入圍決選名單。五件入圍作品分別為：陳冠華「池上穀倉藝術館」、陳宇進與楊家凱「台中文化創意園區 R04 展示館」、賴人碩與吳建志「繼光工務所 workstation JK」、王銘顯「鴻根雅筑」及沈庭增「實踐大學B棟建築改造案」。

此為遠東建築獎第三度舉辦「舊屋改造特別獎」。兩階段評審將評選出一名「首獎」與一名「佳作獎」，獎金分別為新台幣50萬元及30萬元；針對首獎與佳作獎作品的業主並另頒發「業主獎」，可獲頒獎座一座；其他入圍決選者可獲頒發「入選獎」得獎證書。

初選階段由本屆召集人、教育部政務次長范巽綠擔任主席，評審則邀請到劉欣蓉、第二屆首獎得主黃惠美、汪文琦、褚瑞基、王維周及榮芳杰等建築設計者與專業工作者。

昨天的初審會議討論激烈。評審經歷三個小時的討論，以三輪不記名投票，選出五件作品進入決選。銘傳大學建築系副教授褚瑞基表示，本次參加的作品，官方以及民間案子占比相當平均，且包含許多已具知名度的作品。

「繼光工務所 Workstation JK」以及「鴻根雅筑」，都是在衰敝的老城區中，試圖進行一種不只破損的修補，更是一種重生的實驗；建築師以「舊屋」出發，點亮成為社區生活價值的明燈；透過合宜的經營方式，引導社區居民一起關心環境以及生活的永續。

「池上穀倉藝術館」是一座私人擁有超過一甲字的老穀倉，建築師誠懇面對池上這一個小鎮面臨轉變下的現在及未來，以「輕改造」提供居民以及遊客隨時可親近的期待，

「實踐大學B棟建築改造案」則為一件看似沒留下什麼改造痕跡的改造案。評審指出，建築師以減法做為改造策略，透過清晰的材料及構築技巧，準確地提供使用單位功能性的需要，但卻也微妙地引動過去的記憶。

「台中文創園區 R04展示館」則是入圍作品中唯一的公有建築改造案，建築師在其中置入半透明巨大量體，牽引出一股極為神秘的時空交錯感；其斷離、錯落的牆面及光影，極其詩意地談論生與死、廢墟及重生。

「遠東建築獎-舊屋改造特別獎」預計於9月上旬進行決選實地評勘，近期內將推出網路人氣獎，詳情將於近期公布於遠東建築獎官網( https://www.femf.feg.com.tw/feada/ )及臉書粉絲專頁。

2019遠東建築獎舊屋改造特別獎初選評審合照。圖／遠東集團徐元智紀念基金會提供
2019遠東建築獎舊屋改造特別獎初選評審合照。圖／遠東集團徐元智紀念基金會提供
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建築實踐大學藝術館
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