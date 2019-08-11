30歲為什麼好可怕？長大後世界給你的十個「不安的耳光」

2019-08-11 14:52 聯合新聞網 網路溫度計提供



即將三十歲、已經三十歲的你，想到三十歲你會想到什麼？在二十歲時最憧憬的那些夢想你完成了嗎？是否事業愛情都在你操控手中雙得意？還是被長輩急著催婚？感嘆母胎單身？又或者看著空空如也的錢包搖頭？

今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》 從2018年08月04日到2019年08月03日間觀察網友在臉書討論、PTT與各新聞媒體、討論區的留言、看看網友們對三十歲的恐懼與害怕是什麼？別擔心，你真的一點都不孤單！

No.10 要不要回家鄉陪爸媽

剛大學畢業時就離開家鄉北漂，在非家鄉地庸庸碌碌好幾年，每次回家轉頭看見的就是父母的頭髮又白了好幾層，身體也好像不再是那樣硬朗，一年一年的過了，不禁開始思考這幾年的工作是否得到了什麼？

人生也要進入下一個階段-30歲了，要不要回家好好陪伴爸媽？放不下工作的話或許多增加回家的時間也是個不錯的選擇。

No.9 該不該出國打工或讀研究所

多數人在大學畢業後即進入職場，開始將近十多年的工作時期，在這期間可能會因為工作疲乏、升遷機會，甚至想到當初自己的夢想而有了想要出國探索世界或持續進修的想法。

甚至很多人都說再不出去就再也出不去了，三十歲或許就是個轉捩點？可以在換工作的期間適度放鬆一下，看看世界、轉換心境，為自己的三十歲做個漂亮的開端。（延伸閱讀：打工度假是能學到什麼？過來人告訴你：想清楚這三件事才不會後悔）

No.8 如何投資理財

一到三十歲是否就在網路上看到許多文章說30歲就應該要有多少萬存款之類的，看到各種文章上不同數字再看看自己的存款餘額後、又想到自己的薪水和現今物價不成正比，越來越擔心之後的生活，下定決心要好好投資理財。

但隔行如隔山，對投資理財毫無觀念的人看到股票、債券...等專有名詞就頭昏眼花了，到底是誰規定三十歲一定要有多少存款啊？

No.7 對人生規劃沒有方向

進入職場後每天的生活就是上班、下班、回家...不停的循環，而且開始工作後時間根本用飛的，會突然意識到自己這樣的生活怎麼轉眼間就過了十年，在工作上升官的升官了，每天接不停的專案...等，難道就要繼續一成不變的過完整個人生嗎？

下一步應該換工作？換跑道？進入婚姻？還是...？對自己的人生規劃毫無方向；心煩嗎？不妨找個時間好好的自己靜一靜，聽聽自己內心的聲音吧！（延伸閱讀：厭世是我的人生觀！拋棄夢想買不起房 90後青年最迷惘的十件事）

No.6 單身魯蛇一直沒對象

「那個誰誰誰都結婚生子了，什麼時候換你啊？」每次逢年過節回家時總會被親朋好友問到這一題，講的好像也是自己不要對象一樣；尤其到了三十歲，開始紛紛接到身旁好友們的紅色炸彈、臉書上的動態也開始都是小孩時，想想自己到現在還持續穩定單身中就深感其煩。

想婚的人知道其實說自己在慢慢挑、一個人也很好等等是安慰自己的話，不如選擇勇敢跨出舒適圈，嘗試到新的場所認識新的人，搞不好姻緣就在其中！

No.5 體會到變老的危機感

年輕時天天熬夜都不是問題，現在的身體怎麼熬了一天夜就好像要一個禮拜才能補回來？以前假日睡到中午再起床是常態，現在一到了平常上班時的起床時間就自然醒且再也睡不著，難道這些都是30歲的初老現象嗎？

身體變老是很正常的生理現象啊，心態永保青春才是最重要的！

No.4 薪水太少、存款夠不夠置產

工作了幾年，可能升了小官、也可能還在原崗位任職，唯一不變的就是薪水還是很微薄，到了三十歲開始會想像買下屬於自己的房子、車子...等，但光靠現在的薪水不知道還要存幾年才能完成自己的置產夢想，總言之又回歸了第六名-不知如何投資理財的迴圈。

想追求的事物很多，但錢總是不夠用。如今斜槓青年一詞多盛行，是否想過可培養自己第二專長幫助入帳呢？（延伸閱讀：月薪三萬只能租「蟻窩」 畢業菜鳥大嘆：天龍國悲慘世界）

No.3 想完成夢想但會不會被說嘴

你的內心是否還有年輕時未完成的夢想？或許到了三十歲已有足夠金錢可以實踐，但能毫無顧忌地拋下工作、家庭...等的去追夢嗎？身旁社會、同儕給的壓力足以承受得了嗎？

但在仔細回想十年前的你已經錯過了一次，再不做將來還會有時間做？而且九把刀說過「說出來會被嘲笑的夢想，才有實踐的價值」說到這你的內心是否又澎湃了起來呢？

No.2 身體不健康怕早死

學生時期時開學都要經過健康檢查，當時連瞧都不瞧在眼裡，如今三十歲了，每次的定期健康檢查總是想盡辦法的拖延、找藉口，為的就是不敢面對自己檢查結果的一排紅字。知道自己的身體已經沒有年輕時代謝的快了，更怕看到那些不健康的數字會壓力更大。

你也還在不想面對自己或許被長期工作壓力壓出的身體不健康毛病嗎？不如開始安排運動生活以及規律作息，好好開始養生！

No.1 是不是該和另一半結婚生子

「在一起時間不短了，也或許是該進入下一個階段了吧？」看著身邊的他/她總是這樣想著，但又害怕對方不是那個對的人、怕錢不夠用、怕自己還不足以有責任撐起一段關係？怕小孩...等原因讓你遲遲不敢決定進入下個階段。聽著身旁朋友聊天的話題已開始都圍繞在小孩身上，也會開始思考自己是否該下決定了。

誰能確保自己人生裡下的每個決定都有對錯，看了許多幸福美滿的例子，或許婚姻可能也沒有想像中可怕。

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