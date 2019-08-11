咖啡因有利有弊 學者：日喝3杯以內

2019-08-11 14:33 台灣醒報 記者郭詠琳╱台北報導



美國哈佛大學研究發現，若引用超過3杯咖啡因飲品，偏頭痛機率將增加。（Photo on Youtube 截圖） 分享 facebook 美國哈佛近日研究發現，一天若攝取超過3杯咖啡因飲品，偏頭痛發生機率將會大增！據調查，目前全球患有偏頭痛的比率為10％，而醫界認為偏頭痛可能受睡眠、賀爾蒙等諸多因素影響。但若適量攝取，咖啡因也可以治療急性偏頭痛，因為咖啡因能讓腦部阻塞的血管舒張，有助於解緩疼痛感。

偏頭痛誘發因素複雜

據《Healthline》報導，全球10％的人患有偏頭痛，尤其好發於女性（16％）。《台灣頭痛學會》指出，偏頭痛被認為是一種腦部對環境以及壓力的反應障礙，而且誘發因素繁多，睡眠、賀爾蒙、光線刺激及氣候變化都可能導致偏頭痛。

《Medical News Today》報導指出，為了研究咖啡因攝取量與偏頭痛的影響，美國哈佛大學流行病學系找來98名受測者，這些受測者都有偶發性偏頭痛。學者要求受測者連續6週寫日記，詳細記錄當天運動量、壓力來源、睡眠品質、咖啡因及酒精攝取量與頭痛情形，而這些咖啡因的來源包括咖啡、茶、汽水及能量飲料。

咖啡因成雙面刃

研究結果顯示，咖啡因會造成兩極的反應，攝取3杯以上咖啡因飲品偏頭痛機率大增，但每天喝1、2杯並沒有大礙。咖啡因也可以緩解由腦內血管阻塞引起的頭痛，因為咖啡因具有讓血管舒張的療效，能降低疼痛感，醫學上也會用靜脈咖啡因輸液治療急性偏頭痛。

對此，學者表示，「這項研究只針對長期偏頭痛患者進行研究，不適用不常發生偏頭痛的人」。此外，未來需更謹慎研究偏頭痛與睡眠、情緒起伏、氣候改變對偏頭痛造成的影響。

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