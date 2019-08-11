準公共保母周年 民團籲立法彌補

2019-08-11 14:41 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



托育政策催生聯盟11日召開記者會指出，居托中心沒入法規範，加上保母人力老化嚴重，難以有效提升托育品質。(托育政策催生聯盟提供） 分享 facebook 準公共化托育政策有兩大漏洞！托育政策催生聯盟11日召開記者會指出，居家托育服務中心未入法規範，難以有效提升托育品質；另外，保母人力老化嚴重，但現行政策卻限縮新手保母加入。托育政策催生聯盟劉毓秀要求應修法改善，苗栗縣托育人員發展協會常務監事黎婉娸則建議，應將保母協力圈納入法規，以提供保姆間相互交流托育經驗，提升托育品質。

托育政策漏洞

準公共化托育政策實施滿周年，衛福部統計已有8成4保母簽約加入準公共化，保母平均收托兒童數也由簽約前的0.88人增加至1.15人，但劉毓秀指出政策仍有兩大漏洞：居家托育服務中心沒入法規範，難以有效提升托育品質；保母人力老化嚴重，當前卻用歧視性制度，拒絕新手保母加入。

「法規歧視年輕保姆！」劉毓秀表示，未立法規範居托中心權責，各縣市政府對居托中心及不適任保母的規範各行其是，容易導致管理漏洞，此外，現有法規對本身育有6歲以下小孩的保母限縮收托，育有2名以上幼童者甚至暫停收托，不但限縮了年輕保母的從業機會，造成6成保母年紀超過50歲，40歲以下保母比例只有14%。

提升居托中心角色

婦女新知基金會政策部主任覃玉蓉以家長身份表示，許多家長擔心，若保母本身有小孩是否能兼顧保母責任，她認為，應以保母專業作為優先考量，由家長評估與自己托育理念相近的保母。她強調，居托中心除了扮演重要的把關角色，也可媒合家長與保母。

「壞保母不到1%，」士林區居家托育服務中心督導簡蕙蘭提到，壞保母壞了一鍋粥，法規上沒有明確訂定居托中心的職責，造成多數家長不了解居托機構，因此，應提升居托中心角色，若家長與保姆有糾紛求助無門，應提升居托中心的角色，提供家長更多協助。

協力圈應強制落實

苗栗縣托育人員發展協會常務監事黎婉娸建議，應立法將協力圈納入居托中心任務之一，聚集居托中心鄰近的保母，促進彼此互相交流，例如：製作副食品 、教具、玩具等，豐富保姆對孩子的照顧方式。

「準公共化保母政策好要更好！」台灣勞工陣線研究員張烽益依據既有基礎提出政策建議，居托中心要有更大的責任，並強化保母品質，提升國家未來的公共化托育品質，修補政策以避免托育悲劇頻傳。

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