月亮週期影響人體？ 學者：證據仍不足

2019-08-11 14:32 台灣醒報 記者郭詠琳╱台北報導



自古以來，中西方認為月亮週期會影響人體，科學界卻認為大多是以訛傳訛。（Photo on Youtube截圖） 分享 facebook 學者表示，不可相信民間傳說，月球並不會影響生理期及心理健康！早期研究指出，月亮週期會影響生理期變化，滿月時犯罪率也較高，目前這些研究雖多已被推翻，但科學界仍不敢妄對月亮週期與睡眠品質的關連下定論，因為近期研究指出滿月時較容易失眠。

長期以來，人類對月球抱有許多想像，因此產生相關的神話、傳說及占卜術。科學界目前多探索天文現象，如月球與地球距離產生的潮汐、分析月球表面物質及自然界機制（珊瑚滿月時固定會釋放大量卵子以利受精），NASA也表示2024年會再送太空人登月。

不影響生理期及心理健康

據《Medical News Today》報導，許多人認為女性的生理期週期會受月亮週期影響。早期研究指出，生理期前期受滿月影響，中後期則受新月影響。此外，若在滿月時懷孕，較可能產下男嬰，新月則較容易生下女嬰。然而，2018年的一份研究以74名女性為受測者，結果顯示月亮週期與生理期、經血量及生育率都沒有關聯。

許多早期研究也認為月亮與心理狀態有關，2009年時學者曾調查91名罪犯的犯罪紀錄，發現23％的罪犯是在滿月時犯罪，但2019年美國和瑞士共同研究1萬8000名精神病患與精神狀況，發現跟月亮並沒有直接關係。

未確定是否影響睡眠

《英國廣播公司》報導指出，目前能確定月亮週期與睡眠品質的有關文獻不足，無法證明滿月會導致失眠。2013年瑞士學者指出，滿月時受測者需多花5分鐘才能入眠，總睡眠時間少20分鐘，但2014年有學者想要重做實驗時卻沒有得到相同的結果。

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