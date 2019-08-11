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影／托育新制滿周年 保母媽媽淚訴：為保工作墮胎2次

2019-08-11 14:08聯合報 記者楊凱竣╱即時報導

托育政策催生聯盟上午舉行「準公共化」滿周年-體檢我國保母托育政策記者會，指出國內保母人力老化嚴重，根據衛福部的統計，2017年50歲以上保母高達58%，原因之一就是現行「居家式托育服務提供者登記及管理辦法」第七條規定，育有六歲以下孩子的保母不得正常收托，讓許多年輕媽媽們無法入行當保母，剝奪了育兒保母的工作權，一名李姓保母更在記者會現場聲淚俱下，淚訴自己為了保有保母工作，不得已墮胎2次。

托育政策催生聯盟舉行「準公共化」滿周年-體檢我國保母托育政策記者會，指出保母人力...
托育政策催生聯盟舉行「準公共化」滿周年-體檢我國保母托育政策記者會，指出保母人力嚴重老化，呼籲政府正視居家托育服務的制度缺失。記者林伯東／攝影
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