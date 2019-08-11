高市登革熱疫情境外移入46例 超過去年全年總和

2019-08-11 13:49 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市衛生局統計，暑假開始以來，登革熱境外移入迅速增加19例，累計46例，已超過去年一整年44例，衛生局說，因應暑假返鄉潮將屆，「該發病的快發病、該回來的也要回來了」，估計還會再有一波感染潮，呼籲民眾提高警覺，一有不適症狀，就醫應告知旅遊史，診所也應加強通報，及早啟動相關防疫工作。

衛生局表示，分析境外移入個案感染主因，以出國旅行最多，包括洽公、經商、念書等，占了43%、其次為外籍（派）勞工，約占23%，新住民及親友占14%。由於今年個案從發病到就醫的隱藏期為2.11天，也較去年高0.32天，尤其今年高雄市已有本土案例49例，疫情可說是內憂外患。

在台灣，登革熱大多透過境外移入個案進入台灣，在國內引發流行，東南亞登革熱疫情嚴峻，今年境外移入個案已46例，以越南13例最多，其次為印尼10例，其他包括泰國、菲律賓及柬埔寨各5例、馬來西亞3例、馬爾地夫、索羅門群島、新加坡、斯里蘭卡及印度各1例。

世界衛生組織（WHO）報告，今年東南亞地區登革熱以菲律賓、越南、馬來西亞、柬埔寨等熱帶國家最為嚴峻；菲國已14萬多人確診，為去年同期2倍，其中6百多人死亡；越南10萬多人確診，為去年同期5.3倍，10多人死亡；馬國也有7萬多人確診，為去年同期2.3倍，1百多人死亡；柬埔寨更有4萬多人確診，約為去年同期13.3倍，已20多人死於登革熱。

衛生局表示，高雄市2016年起在小港機場啟動「決戰境外」防疫機制，設置檢疫轉介站，加強民眾及東南亞入境外籍勞工（船員）的症狀監測、發燒就醫轉介等措施，將境外移入個案的就醫隱藏期從當年度3.92天，連續兩年控制在2天內（2017年1.59天、2018年1.79天）。