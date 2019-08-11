親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

休旅車撞陸客團遊覽車 阿里山公路車禍傷者增至10人

用4可樂空瓶製成浮具划槳 陸男泳渡金門遭逮

高市登革熱疫情境外移入46例 超過去年全年總和

2019-08-11 13:49聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

高雄市衛生局統計，暑假開始以來，登革熱境外移入迅速增加19例，累計46例，已超過去年一整年44例，衛生局說，因應暑假返鄉潮將屆，「該發病的快發病、該回來的也要回來了」，估計還會再有一波感染潮，呼籲民眾提高警覺，一有不適症狀，就醫應告知旅遊史，診所也應加強通報，及早啟動相關防疫工作。

衛生局表示，分析境外移入個案感染主因，以出國旅行最多，包括洽公、經商、念書等，占了43%、其次為外籍（派）勞工，約占23%，新住民及親友占14%。由於今年個案從發病到就醫的隱藏期為2.11天，也較去年高0.32天，尤其今年高雄市已有本土案例49例，疫情可說是內憂外患。

在台灣，登革熱大多透過境外移入個案進入台灣，在國內引發流行，東南亞登革熱疫情嚴峻，今年境外移入個案已46例，以越南13例最多，其次為印尼10例，其他包括泰國、菲律賓及柬埔寨各5例、馬來西亞3例、馬爾地夫、索羅門群島、新加坡、斯里蘭卡及印度各1例。

世界衛生組織（WHO）報告，今年東南亞地區登革熱以菲律賓、越南、馬來西亞、柬埔寨等熱帶國家最為嚴峻；菲國已14萬多人確診，為去年同期2倍，其中6百多人死亡；越南10萬多人確診，為去年同期5.3倍，10多人死亡；馬國也有7萬多人確診，為去年同期2.3倍，1百多人死亡；柬埔寨更有4萬多人確診，約為去年同期13.3倍，已20多人死於登革熱。

衛生局表示，高雄市2016年起在小港機場啟動「決戰境外」防疫機制，設置檢疫轉介站，加強民眾及東南亞入境外籍勞工（船員）的症狀監測、發燒就醫轉介等措施，將境外移入個案的就醫隱藏期從當年度3.92天，連續兩年控制在2天內（2017年1.59天、2018年1.79天）。

不過，今年登革熱境外移入個案數的就醫隱藏期又增加為2.11天，因應目前正值暑假返鄉旅遊旺季，高市又有49例本土登革熱病例，疫情內憂外患，提醒第一線醫療人員提高警覺，針對不明原因發燒，或有東南亞國家旅遊史者，確實詢問病史並進行通報及快篩，以及早啟動相關防疫機制；違者一經發現案例，將依傳染病防治法進行裁罰。

暑假開始以來，高市登革熱境外移入迅速增加19例，累計46例，已超過去年一整年44...
暑假開始以來，高市登革熱境外移入迅速增加19例，累計46例，已超過去年一整年44例。因應暑假返鄉潮湧現，估計還會再有一波感染潮，呼籲民眾如旅遊返國不適就醫，應告知旅遊史。圖／高雄市衛生局提供
分享
高雄市衛生局2016年起在小港機場設置檢疫轉介站，加強旅客及東南亞入境外籍勞工（...
高雄市衛生局2016年起在小港機場設置檢疫轉介站，加強旅客及東南亞入境外籍勞工（船員）的症狀監測、發燒就醫轉介等措施，將發病到就醫的病毒隱藏期連續兩年控制在2天內（2017年1.59天、2018年1.79天）。圖／高雄市衛生局提供
分享

登革熱東南亞
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

宜蘭羅東飆破38.1度 全台8縣市高溫資訊

2019-08-11 12:56

外送員有月入10萬？ 消息一出外送員應徵搶破頭

2019-08-11 12:50

汽油12日起降9角 95無鉛27.8元

2019-08-11 12:09

懸日現象傍晚再現台北 警方派員維持秩序

2019-08-11 14:53

影／托育新制滿周年 保母媽媽淚訴：為保工作墮胎2次

2019-08-11 14:08

30歲為什麼好可怕？長大後世界給你的十個「不安的耳光」

2019-08-11 14:52

準公共保母周年 民團籲立法彌補

2019-08-11 14:41

咖啡因有利有弊 學者：日喝3杯以內

2019-08-11 14:33

月亮週期影響人體？ 學者：證據仍不足

2019-08-11 14:32

普悠瑪擋風玻璃霧化嚴重 台鐵局陸續更換

2019-08-11 14:31

暑假都過一半了三層肉還沒減下來！十大網友熱議減肥運動

2019-08-11 13:29

世界女童軍總會亞太區會議首度在台舉行

2019-08-11 13:21

北宋汝窯青瓷水仙盆能否列國寶 差在有紋無紋

2019-08-11 11:47

男大生暑假單車環島 鐵腿、小便茶色回來找醫師

2019-08-11 11:42

高雄市大豪雨！ 嘉義屏東台東豪雨特報

2019-08-11 11:27

托盟呼籲政府正視居家托育服務的制度缺失

2019-08-11 11:04

西南風或焚風影響 8縣市注意高溫

2019-08-11 10:20

林聰明沙鍋魚頭店滷肉飯 獲台灣滷肉飯節十大特色小吃

2019-08-11 09:57

接待今年最後一陸客團 導遊慶幸：還好早有規劃國內客

2019-08-11 09:48

豪雨阻斷交通 高市府：那瑪夏今停止上班、上課

2019-08-11 09:27

紙容器氾濫外層膠膜回收難 他研發再製環保磚獲專利

2019-08-11 07:52

豪雨特報範圍擴大！ 嘉義高雄屏東台東慎防豪雨

2019-08-11 07:45

台北忠孝東西路賞懸日 把握今起三天

2019-08-11 07:28

吳德榮：柯羅莎將通過九州四國本州 赴日注意颱風動態

2019-08-11 07:11

花蓮清晨連三震！6：12花蓮豐濱規模3.9地震 最大震度5級

2019-08-11 07:07

高屏台東豪雨特報！ 八縣市今天恐飆高溫

2019-08-11 07:02

常吃醃製食品會罹患胃癌？國健署這麼說

2019-08-11 06:59

6：12花蓮縣豐濱規模3.9地震 最大震度花蓮縣5級

2019-08-11 06:59

過高期待與要求 當心孩子學習動機更低落

2019-08-11 06:57

5：39花蓮縣鳳林規模3.8地震 最大震度花蓮縣4級

2019-08-11 06:18

早發失智服務據點 最快明年試辦

2019-08-10 23:58

國內唯一早發失智會館 年底要收攤

2019-08-10 23:55

安寧服務亂象多／安寧品質低落 監委要查

2019-08-10 23:54

安寧服務亂象多／安寧品質名列前茅 排名是假象？

2019-08-10 23:53

安寧服務亂象多／安寧病房缺監督 末期病患難善終

2019-08-10 23:53

安寧療護╱安寧照護品質怎把關？監委要查衛福部

2019-08-10 23:50

安寧療護╱評比假象？我安寧照護 國際前段班

2019-08-10 23:46

蘇花改全線通車 擬一併放行大客車

2019-08-10 23:46

安寧療護╱「都沒能好好洗個澡」安寧照護想求善終 徒留遺憾

2019-08-10 23:44
看更多

熱門文章

台北忠孝東西路賞懸日 把握今起三天

2019-08-11 07:28

父親夜裡變樣、陪婆婆跳脫衣舞 譚艾珍一招照顧兩失智親人

2019-08-10 20:01

豪雨阻斷交通 高市府：那瑪夏今停止上班、上課

2019-08-11 09:27

殺破狼周運勢／白羊戀情明朗化 天蠍成職場焦點

2019-08-11 00:00

每日星座運勢／水瓶適合扮演傾聽者 金錢運作頻繁

2019-08-11 00:00

花蓮清晨連三震！6：12花蓮豐濱規模3.9地震 最大震度5級

2019-08-11 07:07

吳德榮：柯羅莎將通過九州四國本州 赴日注意颱風動態

2019-08-11 07:11

豪雨特報範圍擴大！ 嘉義高雄屏東台東慎防豪雨

2019-08-11 07:45

外送員有月入10萬？ 消息一出外送員應徵搶破頭

2019-08-11 12:50

高屏台東豪雨特報！ 八縣市今天恐飆高溫

2019-08-11 07:02

影／台14甲線土石流坍方 霧社往清境交通中斷

2019-08-10 18:39

常吃醃製食品會罹患胃癌？國健署這麼說

2019-08-11 06:59

安寧療護╱「都沒能好好洗個澡」安寧照護想求善終 徒留遺憾

2019-08-10 23:44

太太勤拉先生復健、上課、當志工 成功延緩失智

2019-08-10 19:19

阿貓阿狗當人養？ 這種健康飲食會害死牠

2019-08-11 08:00

安寧服務亂象多／安寧病房缺監督 末期病患難善終

2019-08-10 23:53

健保大數據：失智症治療四大亮點醫院

2019-08-10 20:47

網友集體拒喝一國兩制手搖飲 醫：含糖飲是脂肪肝兇手

2019-08-10 15:49

台灣虎航訊號異常 停飛澳門影響180名旅客

2019-08-10 19:15

蘇花改全線通車 擬一併放行大客車

2019-08-10 23:46

林聰明沙鍋魚頭店滷肉飯 獲台灣滷肉飯節十大特色小吃

2019-08-11 09:57

21世紀黑死病失智症 嘉義失智就醫率全台最高

2019-08-10 20:13

安寧服務亂象多／安寧品質低落 監委要查

2019-08-10 23:54

失去工作不到一年 他失智病程盪谷底

2019-08-10 19:19

接待今年最後一陸客團 導遊慶幸：還好早有規劃國內客

2019-08-11 09:48

紙容器氾濫外層膠膜回收難 他研發再製環保磚獲專利

2019-08-11 07:52

安寧服務亂象多／安寧品質名列前茅 排名是假象？

2019-08-10 23:53

加油不妨再等等！ 中油明調降汽油0.9元柴油1元

2019-08-11 12:07

失智症確診 靠這兩大量表

2019-08-10 20:50

宜蘭羅東飆破38.1度 全台8縣市高溫資訊

2019-08-11 12:56

5：39花蓮縣鳳林規模3.8地震 最大震度花蓮縣4級

2019-08-11 06:18

分析失智症就醫患者 約3成合併高血壓、糖尿病

2019-08-10 20:37

汽油12日起降9角 95無鉛27.8元

2019-08-11 12:09

花蓮下午地震規模3.8 最大震度5級

2019-08-10 16:28

安寧療護╱評比假象？我安寧照護 國際前段班

2019-08-10 23:46

當名醫父母失智陪他編劇本 用幽默轉念

2019-08-10 20:40

失智治療警訊！ 逾4成失智者未持續就醫

2019-08-10 20:21

男大生暑假單車環島 鐵腿、小便茶色回來找醫師

2019-08-11 11:42

未就醫？給付嚴苛？阿茲海默用藥人數低

2019-08-10 20:32

中元普渡倒數計時！網購「台味泡麵熱銷TOP 5」快跟買一波　

2019-08-10 15:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top