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暑假都過一半了三層肉還沒減下來！十大網友熱議減肥運動

2019-08-11 13:29聯合新聞網 網路溫度計提供

跑步這件事，聽起來也不難，兩條腿就能跑，好像也不用花什麼錢，圖為前總統馬英九常年...
跑步這件事，聽起來也不難，兩條腿就能跑，好像也不用花什麼錢，圖為前總統馬英九常年慢跑，常被拍到一身輕便T恤、短褲跑步的畫面。圖／聯合報系資料照
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美好的時光總是過得特別快，一年一度的暑假居然已經過了要一半了！

俗話說得好，345月不減肥，678月徒傷悲！每年夏天都喊著要減肥的你，喊著要有人魚線、馬甲線的你，今年成功了嗎？減肥永遠是夏天討論不完的議題，如果你還在為了自己345月的偷懶徒傷悲的話，趕快來看看今天這篇，亡羊補牢一下吧！今天，DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》告訴你，到底網友們都在討論哪些減肥運動！

No.10拳擊

說到拳擊，很多人第一印象都是這好像是個有點暴力、男性化的運動。其實，拳擊可是在國際名模中超級熱門的減肥秘技，因為拳擊是一項非常高強度、全身性的運動，所以消耗的熱量非常驚人，而且對全身的體態塑形都很有效！但是拳擊也是一項比較專業的運動，建議大家在開始前，還是要找合格有口碑的拳擊老師學習喔！

延伸閱讀：暑假出遊免煩惱！全台10大遊樂園攻略　特色優惠重點整理

No.9爬山

中國一條微博熱搜引起了廣大關注，一位北大博士號稱：「九萬八千步只是我半天的步數！」許多人認為他在吹牛，但驚人的是，許多長期爬山的山友居然紛紛表示，自己爬起山來一天也是六七萬步，算上長時間的爬坡後，運動量仍是非常驚人，不過，要小心膝蓋受傷。

No.8跳舞

長期有跳舞的人身材一個比一個妖嬈，像是小S，就是長期靠跳舞保持身材，她的三個女兒，從小學舞，小小年紀就練出水蛇腰、大長腿，除此之外，跳舞減肥的同時，往往也為自己多學了一門才藝，以後去夜店也特別有風，好像也是一門很划算的事呢！

No.7瑜珈

練瑜伽可以練出馬甲線嗎？練瑜伽真的能減肥嗎？為什麼有的人說瑜伽可以減肥，有的人說不行，所以到底行不行？

網路上關於瑜伽減肥的討論一直都是熱門話題，瑜伽到底能不能減肥？DailyView網路溫度計也不敢給大家一個保證的回應，但是根據網友們的討論來看，瑜珈最重要的功能，還是紓解壓力，提供你一個沈澱的時間，至於能不能減肥，還是要你持之以恆的努力才看得到成果啦！

No.6打球

乒乓球、羽球、網球、排球、籃球⋯⋯，打球能打的球實在族繁不及備載，從小上了十幾年的體育課，總有一種你擅長吧！

打球時自然的跑跑跳跳，隨便玩一下就滿身大汗，真的是想胖都很難，而且最重要的是，各種球類通常都挺好玩的，找上朋友，人多可以來個三對三鬥牛，人少可以打個羽球雙打、網球單挑、乒乓球PK，真的是怎麼玩都好玩！這個週末就不要懶在沙發上啦，約上朋友去附近的學校打場球吧！

No.5核心運動

所謂的核心運動，其實就是所謂的鍛鍊「核心肌群運動」，這些運動包括常聽到的棒式、魚式、深蹲，為什麼核心運動這麼夯？簡單來說，訓練核心肌群，不但可以輕鬆讓你線條更美更緊實，而且做其他運動也會輕鬆許多！但是核心運動看起來簡單，做起來可是有些難度，還是找專業教練指導，才不會肥還沒減下來，先傷了自己。

No.4游泳

論減肥，怎麼可以沒有游泳？光想到在炎炎夏日，陽光耀眼之際，一個助跑就跳到游泳池裡，那波波波的氣泡一個個彈上來，光想就清涼！游完更是通體舒暢！而且！最重要的是！像游泳這種不怎麼穿衣服的運動，各色人魚線、馬甲線的養眼大好時機！阿斯～游泳真是太棒啦！

No.3重訓

台灣健身風氣興盛，上健身房重訓也成了男男女女必采點打卡的知名景點。相較起有氧運動，重量訓練更能訓練肌肉，降低體脂、促進代謝，哪怕體重是一點沒變，也能讓線條變得更fit、更緊實，雖然重訓已經成了顯學，人人趕著跟流行，但是DailyView網路溫度計還是提醒大家，最好還是請專業的教練在一旁指導，才可以正確使用器材，達到健身的效果，也不會傷到肌肉喔！

No.2 走路

想不到吧！走路居然也可以減肥！

最近從日本風靡亞洲的，就是現在櫻花妹們最夯的「走路減肥法」，有日本模特兒成功靠走路三個月瘦下十公斤，而且據說一併連便秘、水腫都治好了！到底是有沒有這麼神奇？

原來啊，這是日本南青山「由足治療院」的院長，發明的獨門走路減肥法！用他教學的正確走路方法，號稱一天只要三百步，就有非常驚人的效果！

但是就算不說這種特殊的走路減肥法，平時自然維持多走路的習慣，其實要胖也很難啦！

No.1 跑步

想減肥，對於很多人而言，第一直覺還是跑步，無論是自己的生活經驗，還是戲劇小說漫畫，哪個想減肥的人不是跑得要死要活呢？而且跑步這件事，聽起來也不難，兩條腿就能跑，好像也不用花什麼錢，尤其是近年台灣路跑風氣非常興盛，不跑個幾場路跑，真的是跟不上流行啊！

不過，其實跑步對於減肥的效果，很多人都持保留態度，包括可能會傷膝蓋，很快就沒效果等等。畢竟，想要真正瘦下來，徹底改變體態，除了有氧運動，一定要加上肌肉訓練，才能真正打擊體脂肪啊！

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想看完整名次、更多主題趣味調查報導，請詳見>>> 暑假都過一半了三層肉還沒減下來！十大網友熱議減肥運動【更多精采報導，請上《DailyView網路溫度計官網 http://dailyview.tw 》；《DailyView網路溫度計粉絲團 www.facebook.com/DailyView.tw》未經授權， 請勿轉載！】

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