北宋汝窯青瓷水仙盆能否列國寶 差在有紋無紋

2019-08-11 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



故宮明星展品北宋汝窯青瓷無紋水仙盆，日前經文化部公告為國寶，這件傳世汝窯中唯一不見燒製窯器常見紋路的精品，引起全球注目，南院正在展出的「泥土的座標」13件宋代汝窯青瓷，其中3件北宋汝窯青瓷水仙盆及1件清仿汝窯水仙盆，同為汝窯水仙盆，為何未入選國寶？南院說，這4件都是帶有「開片」作品。

南院說，「北宋汝窯青瓷水仙盆」共有6件，4件收藏故宮，餘2件分別收藏在大阪市立東洋陶磁美術館與吉林省博物院。由於汝窯因其釉與胎的成分不同，膨脹係數有異，在燒造冷卻過程中因為收縮速率不同，會產生釉面如同蜻蜓翅膀似的「開片」。

故宮收藏的「北宋汝窯無紋水仙盆」，器表呈現完美色澤，沒有絲毫的開片痕跡，是存世唯一的一件「無紋」汝窯青瓷器。「泥土的座標-院藏陶瓷展」中，展出3件「北宋汝窯青瓷水仙盆」與1件「清仿汝窯水仙盆」，都是帶有開片的作品。

其實從清代文獻看來，「水仙盆」在清朝宮廷當中並不叫水仙盆，而且到了1920年代清室善後委員會前往紫禁城清點文物，也沒有將這種器型的作品稱為「水仙盆」，而是稱作「冬青磁洗」、「仿官窯菓洗」或「官窯花盆」。一直到1933年，故宮博物院才在《故宮周刊》上，正式將一件「冬青磁洗」命名為「宋汝窯水仙盆」。

至於清代怎麼稱呼這種「水仙盆」？目前可見雍正十三年著名的督陶官唐英所撰述的《陶成紀事碑記》，其中所說的「宋器貓食盆」就是今日所謂的〈水仙盆〉，且在乾隆朝的清代內務府造辦處紀錄《活計檔》中「汝釉貓食盆」的紀錄也不斷被提及。

更有趣的是，即便在雍正、乾隆兩朝的文獻當中，都以〈貓食盆〉稱呼水仙盆，乾隆皇帝竟然在他收藏的三件汝窯水仙盆中（南院展中有兩件），刻下寫有「猧食盆」的御製詩。