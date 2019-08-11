男大生暑假單車環島 鐵腿、小便茶色回來找醫師

2019-08-11 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



暑假是戶外活動旺季，許多精力充沛的年輕人暫時擺脫學校繁重課業壓力，開心打球、參加營隊，不過醫師表示，這一個多月來骨科門診的學生求診數，比非暑假期間暴增2、3成，有人打球時扭傷腳，有人健身重訓拉傷肌肉；還有年輕學生呼朋引伴，挑戰騎單車環島，沒訓練就直接上路，回來後「鐵腿」動彈不得，連尿液也一度出現茶色，嚇得求診。

七賢脊椎外科醫院骨外科主任黃逸倫說，不少患者天天打球、做重量訓練，運動強度太大，造成肌腱發炎；有名男大生是籃球健將，但事前完全沒自主訓練，就跟朋友騎單車環島一周，回來後雙腿痠痛到寸步難行，尿液還變成茶色，就醫診斷膝部肌腱發炎、有輕度橫紋肌溶解，經補充水分並吃消炎藥、充分休息才逐漸恢復。

黃逸倫提醒，一些平日沒有慢跑習慣的學生，自恃青春無敵，未經訓練就跟朋友相約跑馬拉松、單車環島，但這類運動靠的不是爆發力，使用肌群與打球用到的部位完全不同。高雄市道明中學今年已第5年舉辦單車壯遊，教務主任芮耀斌也說，參加單車環島的學生，出發前2個月天天慢跑半小時，每周更由專業教練指導運動防護及單車故障排除，絕不能輕率上路。