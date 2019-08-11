高雄市大豪雨！ 嘉義屏東台東豪雨特報

2019-08-11 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



中央氣象局發布豪雨特報，西南風偏強影響，今天嘉義縣、高雄市、屏東縣及台東縣山區有局部大雨或豪雨，尤其是高雄市山區有局部大豪雨，苗栗、台中、南投、高雄、屏東地區及雲林、台南山區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨及強陣風；連日降雨山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。