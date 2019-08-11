親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

一句話讓乖孫帶89歲奶奶去旅行！ 4年走過29個國家公園

托盟呼籲政府正視居家托育服務的制度缺失

2019-08-11 11:04聯合報系攝影中心 記者林伯東╱即時報導

托育政策催生聯盟上午在台大校友會館舉行「準公共化」滿周年-體檢我國保母托育政策記者會，經檢討發現兩大漏洞，負責執行居家托育管理及輔導的「居家托育服務中心」欠缺法定地位；保母人力嚴重老化。托盟呼籲政府正視居家托育服務的制度缺失。

托育政策催生聯盟上午在台大校友會館舉行「準公共化」滿周年-體檢我國保母托育政策記...
托育政策催生聯盟上午在台大校友會館舉行「準公共化」滿周年-體檢我國保母托育政策記者會。記者林伯東／攝影
分享

托育保母台大
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

豪雨阻斷交通 高市府：那瑪夏今停止上班、上課

2019-08-11 09:27

吳德榮：柯羅莎將通過九州四國本州 赴日注意颱風動態

2019-08-11 07:11

高雄市大豪雨！ 嘉義屏東台東豪雨特報

2019-08-11 11:27

台北忠孝東西路賞懸日 把握今起三天

2019-08-11 07:28

接待今年最後一陸客團 導遊慶幸：還好早有規劃國內客

2019-08-11 09:48

男大生暑假單車環島 鐵腿、小便茶色回來找醫師

2019-08-11 11:42

北宋汝窯青瓷水仙盆能否列國寶 差在有紋無紋

2019-08-11 11:47

西南風或焚風影響 8縣市注意高溫

2019-08-11 10:20

林聰明沙鍋魚頭店滷肉飯 獲台灣滷肉飯節十大特色小吃

2019-08-11 09:57

紙容器氾濫外層膠膜回收難 他研發再製環保磚獲專利

2019-08-11 07:52

豪雨特報範圍擴大！ 嘉義高雄屏東台東慎防豪雨

2019-08-11 07:45

花蓮清晨連三震！6：12花蓮豐濱規模3.9地震 最大震度5級

2019-08-11 07:07

高屏台東豪雨特報！ 八縣市今天恐飆高溫

2019-08-11 07:02

常吃醃製食品會罹患胃癌？國健署這麼說

2019-08-11 06:59

6：12花蓮縣豐濱規模3.9地震 最大震度花蓮縣5級

2019-08-11 06:59

過高期待與要求 當心孩子學習動機更低落

2019-08-11 06:57

5：39花蓮縣鳳林規模3.8地震 最大震度花蓮縣4級

2019-08-11 06:18

早發失智服務據點 最快明年試辦

2019-08-10 23:58

國內唯一早發失智會館 年底要收攤

2019-08-10 23:55

安寧服務亂象多／安寧品質低落 監委要查

2019-08-10 23:54

安寧服務亂象多／安寧品質名列前茅 排名是假象？

2019-08-10 23:53

安寧服務亂象多／安寧病房缺監督 末期病患難善終

2019-08-10 23:53

安寧療護╱安寧照護品質怎把關？監委要查衛福部

2019-08-10 23:50

安寧療護╱評比假象？我安寧照護 國際前段班

2019-08-10 23:46

蘇花改全線通車 擬一併放行大客車

2019-08-10 23:46

安寧療護╱「都沒能好好洗個澡」安寧照護想求善終 徒留遺憾

2019-08-10 23:44

過度投入工作…逾4成客運司機「心病」風險增7倍

2019-08-10 23:37

失智症確診 靠這兩大量表

2019-08-10 20:50

健保大數據：失智症治療四大亮點醫院

2019-08-10 20:47

分析失智症就醫患者 約3成合併高血壓、糖尿病

2019-08-10 20:37

未就醫？給付嚴苛？阿茲海默用藥人數低

2019-08-10 20:32

失智治療警訊！ 逾4成失智者未持續就醫

2019-08-10 20:21

21世紀黑死病失智症 嘉義失智就醫率全台最高

2019-08-10 20:13

父親夜裡變樣、陪婆婆跳脫衣舞 譚艾珍一招照顧兩失智親人

2019-08-10 20:01

有錢人容易「同理心失效」？鄉民戰翻：不管窮富，都是因家教而異

2019-08-10 20:00

太太勤拉先生復健、上課、當志工 成功延緩失智

2019-08-10 19:19

失去工作不到一年 他失智病程盪谷底

2019-08-10 19:19

台灣虎航訊號異常 停飛澳門影響180名旅客

2019-08-10 19:15

受西南風沉降或焚風影響 大台北高溫警特報

2019-08-10 18:44
看更多

熱門文章

張小燕憶亡夫 想對醫師說「不要對每個病人視病如親」

2019-08-10 14:55

台北忠孝東西路賞懸日 把握今起三天

2019-08-11 07:28

父親夜裡變樣、陪婆婆跳脫衣舞 譚艾珍一招照顧兩失智親人

2019-08-10 20:01

豪雨阻斷交通 高市府：那瑪夏今停止上班、上課

2019-08-11 09:27

殺破狼周運勢／白羊戀情明朗化 天蠍成職場焦點

2019-08-11 00:00

每日星座運勢／水瓶適合扮演傾聽者 金錢運作頻繁

2019-08-11 00:00

日本百年香皂一顆45元 好市多一年賣出近200萬顆

2019-08-10 12:39

花蓮清晨連三震！6：12花蓮豐濱規模3.9地震 最大震度5級

2019-08-11 07:07

豪雨特報範圍擴大！ 嘉義高雄屏東台東慎防豪雨

2019-08-11 07:45

影／台14甲線土石流坍方 霧社往清境交通中斷

2019-08-10 18:39

高屏台東豪雨特報！ 八縣市今天恐飆高溫

2019-08-11 07:02

常吃醃製食品會罹患胃癌？國健署這麼說

2019-08-11 06:59

吳德榮：柯羅莎將通過九州四國本州 赴日注意颱風動態

2019-08-11 07:11

全台血庫缺血 最低剩不到5天

2019-08-10 12:23

安寧療護╱「都沒能好好洗個澡」安寧照護想求善終 徒留遺憾

2019-08-10 23:44

太太勤拉先生復健、上課、當志工 成功延緩失智

2019-08-10 19:19

阿貓阿狗當人養？ 這種健康飲食會害死牠

2019-08-11 08:00

安寧服務亂象多／安寧病房缺監督 末期病患難善終

2019-08-10 23:53

林心如穿maje扮古靈精怪書呆子 秋冬新代言張天愛和汪星人一起搶鏡

2019-08-10 12:21

網友集體拒喝一國兩制手搖飲 醫：含糖飲是脂肪肝兇手

2019-08-10 15:49

古力娜扎以翠綠夏日美裙搭LOEWE最新Postal包 何穗穿清涼熱褲秀腿也秀手袋

2019-08-10 12:08

台灣虎航訊號異常 停飛澳門影響180名旅客

2019-08-10 19:15

健保大數據：失智症治療四大亮點醫院

2019-08-10 20:47

21世紀黑死病失智症 嘉義失智就醫率全台最高

2019-08-10 20:13

蘇花改全線通車 擬一併放行大客車

2019-08-10 23:46

安寧服務亂象多／安寧品質低落 監委要查

2019-08-10 23:54

失去工作不到一年 他失智病程盪谷底

2019-08-10 19:19

失智症確診 靠這兩大量表

2019-08-10 20:50

安寧服務亂象多／安寧品質名列前茅 排名是假象？

2019-08-10 23:53

接待今年最後一陸客團 導遊慶幸：還好早有規劃國內客

2019-08-11 09:48

林聰明沙鍋魚頭店滷肉飯 獲台灣滷肉飯節十大特色小吃

2019-08-11 09:57

紙容器氾濫外層膠膜回收難 他研發再製環保磚獲專利

2019-08-11 07:52

5：39花蓮縣鳳林規模3.8地震 最大震度花蓮縣4級

2019-08-11 06:18

分析失智症就醫患者 約3成合併高血壓、糖尿病

2019-08-10 20:37

花蓮下午地震規模3.8 最大震度5級

2019-08-10 16:28

安寧療護╱評比假象？我安寧照護 國際前段班

2019-08-10 23:46

失智治療警訊！ 逾4成失智者未持續就醫

2019-08-10 20:21

當名醫父母失智陪他編劇本 用幽默轉念

2019-08-10 20:40

未就醫？給付嚴苛？阿茲海默用藥人數低

2019-08-10 20:32

過度投入工作…逾4成客運司機「心病」風險增7倍

2019-08-10 23:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top