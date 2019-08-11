林聰明沙鍋魚頭店滷肉飯 獲台灣滷肉飯節十大特色小吃

2019-08-11 09:57 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



滷肉飯作為「國飯」成為台灣旅遊特色，經濟部商業司去年在日本舉辦滷肉飯節，引發日人瘋狂，10萬人參加活動食材全部搶光，今年滷肉飯節辦，經濟部商業司匯集全台50家特色滷肉飯13、14日在台北車站舉辦「國飯大會師」；嘉義特色小吃名店林聰明沙鍋魚頭店，傳承三代的招牌小吃滷肉飯獲選，將北上與其他滷肉飯PK。

林聰明沙鍋魚頭是擁有65年三代歷史特色的小吃店，第二代老闆林聰明創攤，獨家研製濃郁醬香的滷肉飯，採用CAS合格屠宰溫體豬肉，嚴選優質前腿肉，並以手工切塊，滷汁基底為豬骨高湯。

自製紅蔥頭炸至金黃色，使滷肉氣味繚繞飄香，並融入西螺知名丸莊醬油甘醇熬煮，米飯選用台南縣後壁鄉冠軍米，米粒分明色澤飽滿，第三代老闆林聰明女兒林佳慧，創新搭配一顆招牌太陽蛋，完美絕配，不油不膩的口感，在饕客口碑相傳下，成為最具家鄉味美的滷肉飯。

林聰明傳承父母手藝，扛下沙鍋魚頭攤，年輕退伍，以太太創業推攤，來到中正路振山眼科診所騎樓下擺攤，販售切仔麵加滷肉飯，生意很好，無法兼顧沙鍋魚頭，只好割愛捨棄切仔麵，以販售滷肉飯為主，深受許多老饕喜愛

林佳慧說，後來因為口蹄疫不能賣豬肉，當時父親開始專研火雞肉飯，暫時取代滷肉飯，演變至今火雞肉飯及滷肉飯都成為招牌小吃，連同沙鍋魚頭，深受顧客喜愛。