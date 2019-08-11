親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

把握今起三天！台北忠孝東西路賞懸日美景 錯過等明年

豪雨阻斷交通！ 高市府：那瑪夏今停止上班、上課

林聰明沙鍋魚頭店滷肉飯 獲台灣滷肉飯節十大特色小吃

2019-08-11 09:57聯合報 記者魯永明╱即時報導

滷肉飯作為「國飯」成為台灣旅遊特色，經濟部商業司去年在日本舉辦滷肉飯節，引發日人瘋狂，10萬人參加活動食材全部搶光，今年滷肉飯節辦，經濟部商業司匯集全台50家特色滷肉飯13、14日在台北車站舉辦「國飯大會師」；嘉義特色小吃名店林聰明沙鍋魚頭店，傳承三代的招牌小吃滷肉飯獲選，將北上與其他滷肉飯PK。

林聰明沙鍋魚頭是擁有65年三代歷史特色的小吃店，第二代老闆林聰明創攤，獨家研製濃郁醬香的滷肉飯，採用CAS合格屠宰溫體豬肉，嚴選優質前腿肉，並以手工切塊，滷汁基底為豬骨高湯。

自製紅蔥頭炸至金黃色，使滷肉氣味繚繞飄香，並融入西螺知名丸莊醬油甘醇熬煮，米飯選用台南縣後壁鄉冠軍米，米粒分明色澤飽滿，第三代老闆林聰明女兒林佳慧，創新搭配一顆招牌太陽蛋，完美絕配，不油不膩的口感，在饕客口碑相傳下，成為最具家鄉味美的滷肉飯。

林聰明傳承父母手藝，扛下沙鍋魚頭攤，年輕退伍，以太太創業推攤，來到中正路振山眼科診所騎樓下擺攤，販售切仔麵加滷肉飯，生意很好，無法兼顧沙鍋魚頭，只好割愛捨棄切仔麵，以販售滷肉飯為主，深受許多老饕喜愛

林佳慧說，後來因為口蹄疫不能賣豬肉，當時父親開始專研火雞肉飯，暫時取代滷肉飯，演變至今火雞肉飯及滷肉飯都成為招牌小吃，連同沙鍋魚頭，深受顧客喜愛。

經濟部商業司今年選出142家滷肉飯業，再由評審委員推薦10大特色滷肉飯，創意十足，下周滷肉飯節「大會師」活動，匯集50家滷肉飯業者，民眾一次就能全部吃到。

嘉義特色小吃名店林聰明沙鍋魚頭店，傳承三代的招牌小吃滷肉飯，將北上與其他滷肉飯Ｐ...
嘉義特色小吃名店林聰明沙鍋魚頭店，傳承三代的招牌小吃滷肉飯，將北上與其他滷肉飯ＰＫ，圖為招牌小吃沙鍋魚頭(右)滷肉飯( 左)。圖／林佳慧提供
分享
嘉義特色小吃名店林聰明沙鍋魚頭店，傳承三代的招牌小吃滷肉飯，將北上與其他滷肉飯Ｐ...
嘉義特色小吃名店林聰明沙鍋魚頭店，傳承三代的招牌小吃滷肉飯，將北上與其他滷肉飯ＰＫ，圖為林聰明(右)與妻子年輕創業合照。圖／林佳慧提供
分享
嘉義特色小吃名店林聰明沙鍋魚頭店，傳承三代的招牌小吃滷肉飯，第三代老闆林聰明女兒...
嘉義特色小吃名店林聰明沙鍋魚頭店，傳承三代的招牌小吃滷肉飯，第三代老闆林聰明女兒林佳慧，創新搭配一顆招牌太陽蛋，完美絕配，將北上與其他滷肉飯ＰＫ。圖／林佳慧提供
分享

滷肉飯小吃
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

豪雨阻斷交通 高市府：那瑪夏今停止上班、上課

2019-08-11 09:27

吳德榮：柯羅莎將通過九州四國本州 赴日注意颱風動態

2019-08-11 07:11

豪雨特報範圍擴大！ 嘉義高雄屏東台東慎防豪雨

2019-08-11 07:45

台北忠孝東西路賞懸日 把握今起三天

2019-08-11 07:28

接待今年最後一陸客團 導遊慶幸：還好早有規劃國內客

2019-08-11 09:48

花蓮清晨連三震！6：12花蓮豐濱規模3.9地震 最大震度5級

2019-08-11 07:07

西南風或焚風影響 8縣市注意高溫

2019-08-11 10:20

紙容器氾濫外層膠膜回收難 他研發再製環保磚獲專利

2019-08-11 07:52

高屏台東豪雨特報！ 八縣市今天恐飆高溫

2019-08-11 07:02

常吃醃製食品會罹患胃癌？國健署這麼說

2019-08-11 06:59

6：12花蓮縣豐濱規模3.9地震 最大震度花蓮縣5級

2019-08-11 06:59

過高期待與要求 當心孩子學習動機更低落

2019-08-11 06:57

5：39花蓮縣鳳林規模3.8地震 最大震度花蓮縣4級

2019-08-11 06:18

早發失智服務據點 最快明年試辦

2019-08-10 23:58

國內唯一早發失智會館 年底要收攤

2019-08-10 23:55

安寧服務亂象多／安寧品質低落 監委要查

2019-08-10 23:54

安寧服務亂象多／安寧品質名列前茅 排名是假象？

2019-08-10 23:53

安寧服務亂象多／安寧病房缺監督 末期病患難善終

2019-08-10 23:53

安寧療護╱安寧照護品質怎把關？監委要查衛福部

2019-08-10 23:50

安寧療護╱評比假象？我安寧照護 國際前段班

2019-08-10 23:46

蘇花改全線通車 擬一併放行大客車

2019-08-10 23:46

安寧療護╱「都沒能好好洗個澡」安寧照護想求善終 徒留遺憾

2019-08-10 23:44

過度投入工作…逾4成客運司機「心病」風險增7倍

2019-08-10 23:37

失智症確診 靠這兩大量表

2019-08-10 20:50

健保大數據：失智症治療四大亮點醫院

2019-08-10 20:47

分析失智症就醫患者 約3成合併高血壓、糖尿病

2019-08-10 20:37

未就醫？給付嚴苛？阿茲海默用藥人數低

2019-08-10 20:32

失智治療警訊！ 逾4成失智者未持續就醫

2019-08-10 20:21

21世紀黑死病失智症 嘉義失智就醫率全台最高

2019-08-10 20:13

父親夜裡變樣、陪婆婆跳脫衣舞 譚艾珍一招照顧兩失智親人

2019-08-10 20:01

有錢人容易「同理心失效」？鄉民戰翻：不管窮富，都是因家教而異

2019-08-10 20:00

太太勤拉先生復健、上課、當志工 成功延緩失智

2019-08-10 19:19

失去工作不到一年 他失智病程盪谷底

2019-08-10 19:19

台灣虎航訊號異常 停飛澳門影響180名旅客

2019-08-10 19:15

受西南風沉降或焚風影響 大台北高溫警特報

2019-08-10 18:44

影／台14甲線土石流坍方 霧社往清境交通中斷

2019-08-10 18:39

花蓮下午地震規模3.8 最大震度5級

2019-08-10 16:28

利奇馬來得快走得快 菜價跟著回穩

2019-08-10 16:28

免稅店打烊布幕遮蓋遭批 桃機：月底達7成美化

2019-08-10 15:53
看更多

熱門文章

「病患被祂帶走了...」醫院古老忌諱 讓護理師當場嚇傻

2019-08-10 11:00

張小燕憶亡夫 想對醫師說「不要對每個病人視病如親」

2019-08-10 14:55

父親夜裡變樣、陪婆婆跳脫衣舞 譚艾珍一招照顧兩失智親人

2019-08-10 20:01

殺破狼周運勢／白羊戀情明朗化 天蠍成職場焦點

2019-08-11 00:00

八八風災10年最佳見證 張大川以高空攝影記錄山川變色

2019-08-10 11:01

豪雨阻斷交通 高市府：那瑪夏今停止上班、上課

2019-08-11 09:27

每日星座運勢／水瓶適合扮演傾聽者 金錢運作頻繁

2019-08-11 00:00

日本百年香皂一顆45元 好市多一年賣出近200萬顆

2019-08-10 12:39

花蓮清晨連三震！6：12花蓮豐濱規模3.9地震 最大震度5級

2019-08-11 07:07

影／台14甲線土石流坍方 霧社往清境交通中斷

2019-08-10 18:39

高屏台東豪雨特報！ 八縣市今天恐飆高溫

2019-08-11 07:02

台北忠孝東西路賞懸日 把握今起三天

2019-08-11 07:28

全台血庫缺血 最低剩不到5天

2019-08-10 12:23

安寧療護╱「都沒能好好洗個澡」安寧照護想求善終 徒留遺憾

2019-08-10 23:44

常吃醃製食品會罹患胃癌？國健署這麼說

2019-08-11 06:59

豪雨特報範圍擴大！ 嘉義高雄屏東台東慎防豪雨

2019-08-11 07:45

安寧服務亂象多／安寧病房缺監督 末期病患難善終

2019-08-10 23:53

阿貓阿狗當人養？ 這種健康飲食會害死牠

2019-08-11 08:00

太太勤拉先生復健、上課、當志工 成功延緩失智

2019-08-10 19:19

網友集體拒喝一國兩制手搖飲 醫：含糖飲是脂肪肝兇手

2019-08-10 15:49

林心如穿maje扮古靈精怪書呆子 秋冬新代言張天愛和汪星人一起搶鏡

2019-08-10 12:21

古力娜扎以翠綠夏日美裙搭LOEWE最新Postal包 何穗穿清涼熱褲秀腿也秀手袋

2019-08-10 12:08

吳德榮：柯羅莎將通過九州四國本州 赴日注意颱風動態

2019-08-11 07:11

台灣虎航訊號異常 停飛澳門影響180名旅客

2019-08-10 19:15

21世紀黑死病失智症 嘉義失智就醫率全台最高

2019-08-10 20:13

健保大數據：失智症治療四大亮點醫院

2019-08-10 20:47

失去工作不到一年 他失智病程盪谷底

2019-08-10 19:19

安寧服務亂象多／安寧品質低落 監委要查

2019-08-10 23:54

蘇花改全線通車 擬一併放行大客車

2019-08-10 23:46

肝基會25週年 第一步爭取肝病CT、MRI設備普及化

2019-08-10 11:20

失智症確診 靠這兩大量表

2019-08-10 20:50

安寧服務亂象多／安寧品質名列前茅 排名是假象？

2019-08-10 23:53

5：39花蓮縣鳳林規模3.8地震 最大震度花蓮縣4級

2019-08-11 06:18

花蓮下午地震規模3.8 最大震度5級

2019-08-10 16:28

分析失智症就醫患者 約3成合併高血壓、糖尿病

2019-08-10 20:37

因為工作導致心血管疾病 這三大行業占比最高

2019-08-10 11:09

安寧療護╱評比假象？我安寧照護 國際前段班

2019-08-10 23:46

紙容器氾濫外層膠膜回收難 他研發再製環保磚獲專利

2019-08-11 07:52

當名醫父母失智陪他編劇本 用幽默轉念

2019-08-10 20:40

失智治療警訊！ 逾4成失智者未持續就醫

2019-08-10 20:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top