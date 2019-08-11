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紙容器氾濫外層膠膜回收難 他研發再製環保磚獲專利

2019-08-11 07:52聯合報 記者王燕華╱即時報導

台灣每年消耗超過80億個紙容器，包覆的防水膜成為塑膠垃圾，去化是一大難題。慈濟志業體淨斯人間研發長蔡昇倫花2年研究，將無法回收的塑膠膜再製成環保連鎖磚，最近獲得專利，花蓮慈濟醫院已用來鋪在空中花園地板，未來也將推廣到慈濟援建的校舍使用。

聯合報今年6月曾深入調查採訪，發現台灣每年消耗超過80億個紙餐盒、紙杯，每人平均每月用掉28個，不管源頭有沒有分類，7成以上最後都進入焚化爐。

菲律賓籍的蔡昇倫，受證嚴法師的理念感召，在菲律賓取得建築師資格後，回台奉獻專業。慈濟證嚴法師也很關切紙容器回收問題，曾經向他提到這件事，他一直放在心中，有天突然靈機一動，塑膠垃圾是不是也能再製成環保磚。

他花了2年，從蒐集材料，研究、設計到生產，終於完成這款環保磚，每塊邊長20公分、寬度8公分，可以消耗掉1.7公斤的廢棄紙容器塑膠膜，且透水、透氣，兩兩扣合後，耐重不輸水泥，8日取得專利。

研發成功後，他取名「淨斯福慧環保連鎖磚」，首先運用在花蓮慈濟醫院3樓的空中花園，共用了3301塊環保磚，未來還計畫替慈濟援建的52間校舍鋪上新的環保地磚。

蔡昇倫說，才剛研發成功，生產流程比較繁雜，成本也高，會持續研究，努力簡化生產流程，讓成本更低，希望未來這款環保的連鎖磚能夠更加普及。

蔡昇倫研發的環保磚，首先運用在花蓮慈濟醫院空中花園。圖／慈濟醫院提供
蔡昇倫研發的環保磚，首先運用在花蓮慈濟醫院空中花園。圖／慈濟醫院提供
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蔡昇倫使用廢棄紙容器塑膠膜研發環保磚，獲得專利。圖／慈濟醫院提供
蔡昇倫使用廢棄紙容器塑膠膜研發環保磚，獲得專利。圖／慈濟醫院提供
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花蓮慈濟醫院院長林欣榮（左）感恩蔡昇倫贈送研發的廢棄紙容器塑膠膜研發環保磚。圖／...
花蓮慈濟醫院院長林欣榮（左）感恩蔡昇倫贈送研發的廢棄紙容器塑膠膜研發環保磚。圖／慈濟醫院提供
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慈濟法師證嚴
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