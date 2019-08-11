豪雨特報範圍擴大！ 嘉義高雄屏東台東慎防豪雨

2019-08-11 07:45 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



中央氣象局發布豪雨特報，西南風偏強影響，今天高雄市、屏東縣、台東縣及嘉義山區有局部大雨或豪雨，南投地區、中部山區及台南山區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨及強陣風；連日降雨山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防淹水。