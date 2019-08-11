吳德榮：柯羅莎將通過九州四國本州 赴日注意颱風動態

2019-08-11 07:11 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式，模擬15日20時地面圖顯示，柯羅莎颱風緩慢向西北轉北，通過九州、四國、本州西南部一帶；中央氣象局最新潛勢預測圖亦有類似的結果，有日本的行程，得多注意颱風的動態。

他說，模式顯示未來一周，並未因柯羅莎在季風低壓環流內變化，而改變西南風持續影響台灣的型態；故迎風面天氣不穩定，背風面高溫炎熱的天氣，將持續一整周。

吳德榮表示，昨天西南風受地形抬升在迎風面中南部山區有豪雨，山脈西側濕空氣每抬升100公尺降0.6度，東側背風面乾空氣每下降100公尺升1度，故東側花東縱谷內，玉里的最高溫39.0度，比西側高雄的最高溫31.8度，高了足足7度之多，為典型的焚風效應。另外，偏西風將大陸氣團的部分乾熱大氣平流至金門，帶來第二天的極高溫、金寧37.5度；台北市松山區高溫38.0度，氣象局的37.8度，則刷新今年新高記錄。

他說，今天日盛行西南風，迎風面中南部有局部陣雨或雷雨、山區仍有大量降雨；應注意氣象局的特報、避免山區的活動。大陸氣團乾熱的空氣及焚風效應，致使北部、東半部天氣晴朗，非常酷熱，有繼昨天再現極端高溫的機率；要多補充水分，防中暑。各地氣溫為北部26至38度、中部26至34度、南部26至33度、東部25至38度。