花蓮清晨連三震！6：12花蓮豐濱規模3.9地震 最大震度5級

2019-08-11 07:07 聯合新聞網 綜合報導



圖／中央氣象局 分享 facebook

今（11日）清晨花蓮連續數震，中央氣象局發布最新地震資訊，從5時39分起壽豐發生規模3.8地震，鳳林也同步發生3.8規模地震。

接著6時12分又發生芮氏規模3.9地震，這次震央在豐濱鄉，地震深度僅5公里，最大震度在磯崎有5級，花蓮市則有2級。

根據中央氣象局最新資訊，11日6時12分發生芮氏規模3.9地震，地震深度5.0公里，震央位於花蓮縣政府南偏西方28.6公里（位於花蓮縣豐濱鄉），最大震度花蓮縣5級。