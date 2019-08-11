高屏台東豪雨特報！ 八縣市今天恐飆高溫

2019-08-11 07:02 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



中央氣象局今早6時許分別發布豪雨特報和高溫資訊，根據訊息，由於西南風偏強影響，今天高雄市、屏東縣、台東縣有局部大雨或豪雨，南投地區、中部山區及台南山區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨及強陣風；連日降雨山區請慎防坍方及落石。

高溫資訊方面，至下午5時，由於西南風沉降或焚風影響，今天白天台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，加強注意。花蓮縣縱谷、大台北盆地、基隆市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣為黃色燈號。

氣象局說，輕度颱風利奇馬凌晨2時的中心位置在上海西北方90公里處（台北北方750公里處），以每小時26公里速度向北進行，中心附近最大風速每秒23公尺（即每小時83公里），相當於9級風，瞬間最大陣風每秒30公尺（即每小時108公里），相當於11級風。請在東海、浙江海面、花鳥山海面及黃海航行及作業船隻特別注意，隨時收聽此颱風的最新動態。

氣象局指出，今天西南風偏強，台灣中南部地區有短暫陣雨或雷雨，北部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨，其他地區大多為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。明天西南風影響，台灣中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。