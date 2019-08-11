常吃醃製食品會罹患胃癌？國健署這麼說

2019-08-11 06:59 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



吃錯食物有可能提升癌症風險，醃漬食品就是地雷之一。研究顯示，長期吃鹽分高且醃製的食物，體內會產生N-亞硝基化合物，進而提升胃癌風險。

衛福部國健署癌症防治組組長林莉茹表示，國內每年約新增4000人罹患胃癌，這可能源於遺傳、感染胃幽門桿菌、罹患胃部疾患、逆流性食道炎、長期服用非類固醇消炎藥，也可能肇因於生活習慣不佳。

林莉茹表示，危險生活習慣包括不定時吃飯、狼吞虎嚥、喜歡吃醃製或燒烤食物等，有研究顯示，高頻率食用醃製食品或燒烤肉類的人的人，罹患胃癌的風險分別可達一般人的二倍與3.4倍。

林莉茹表示，男性的胃癌發生率是女性的二倍，好發年齡在40至60歲左右的中壯年齡層，其中高達九成左右患者曾感染胃幽門桿菌。胃幽門桿菌是目前發現唯一能在人體胃部存活的細菌，它可能從不乾淨的食物、水源、唾液經口傳染，感染後會產生尿素、降低胃酸強度，而使胃部發炎，提升罹癌風險。

林莉茹表示，如果感染胃幽門桿菌，可能引起缺鐵性貧血而頭暈，可能造成消化性潰瘍而胃痛、嘔吐、出血，也可能造成慢性胃炎而有胃痛、胃脹、打嗝、消化不良等，如有這些不適症狀應及早就醫；另外，為避免口沫傳染，應避免共用餐具、改用公筷母匙。