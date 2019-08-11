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過高期待與要求 當心孩子學習動機更低落

2019-08-11 06:57聯合報 記者羅真╱即時報導

就讀大班的風間（化名）過去聰明活潑，但母親覺得他的學習興趣越來越低落、注意力不集中，且學習成效不如預期，因此帶往就醫諮詢專家。臨床心理師一問發現，年僅六歲的風間除了上學以外，每周有四天要上讀經班，在家也要背誦練習。

風間的母親盼兒子多讀書，只要風間對身邊事物發出好奇讚嘆，母親往往會見機提醒「你要查書啊」。這些對孩子過高的期待、超齡的學習安排，都是孩子感到壓力、自信降低，進而降低學習動機的因素。

國泰醫院小兒科臨床心理師賴晶瑩說，當人作一件事被肯定與獎勵，或是達到自己的目標，大腦會分泌較多的多巴胺使人感到愉悅，並強化此行為的神經迴路，而比較會重複該行為；而當人作一件事被責罰、感到恐懼，多巴胺分泌則可能失調，未來也傾向抗拒作這件事。

以風間為例，原來他對許多事物充滿好奇，但母親並未同理他好奇、驚訝的感覺，也無讚美他的動機，而只叫他查書，這雖然不是責罵，但這個舉動相當於告訴他「你知識不足，你學習不夠，你要更努力才行」，這是無形的否定與壓力，使孩子不再展現對事物的好奇，可能使孩子日後對周邊事物越來越缺乏興趣。

賴晶瑩說，孩子的學習動機降低的因素還有很多，像是努力沒有被看見、家長過度代勞而感到被否定、被過度苛求而感到總是無法達標、在校遇到人際挫折而提升壓力荷爾蒙並影響學習力等。

當孩子的學習動機已然低落，三催四請才願意翻開書本，家長應藉由觀察或聊天詢問，慢慢抽絲剝繭找到原因，再對症下藥。

舉例來說，針對鮮少被鼓勵而感到沮喪的孩子，家長可改自己對孩子的觀點，嘗試肯定孩子的美好動機、正確的學習態度；針對學習挫折已久的孩子，家長可適時表達同理，像是跟孩子分享「現在的應用題比我們以前教的難好多」，並表現出會陪伴他一起克服困難的態度，像是家長讀第一段、第二段換孩子，讓孩子更有勇氣迎戰。

而針對學習習慣不佳的孩子，例如看太多電視、打太多遊戲而影響課業，則可適時跟孩子討論時間多長才不會影響課業與睡眠，並約定時間。

無論是找到影響孩子學習動機的因素，或是陪伴改變學習困境，都仰賴親子間良好的溝通。賴晶瑩說，要維持好的親子關係，家長至少可注意三件事。

第一，平時孩子犯錯時盡量別大驚小怪，否則可能讓孩子遇到挫折不敢開口

第二，生活空間可簡單作功能區隔，像是用餐空間就不談太嚴肅的事，以讓孩子預期餐桌上能安心吃飯、客廳沙發能好好聊天

第三，家長可示範描述負面情緒，讓孩子知道，當負面情緒來襲，原來家裡面可以這樣談、家人之間是這樣的支持模式，別急著幫孩子找問題解決的方法。

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