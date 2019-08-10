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安寧服務亂象多／安寧品質低落 監委要查

2019-08-10 23:54聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

國內安寧療護品質低落，引起監委重視，目前已在開案調查中，監委江綺雯建議，安寧服務應恢復原有專業評鑑，而不是現行納入醫院評鑑中，才能落實監督，安寧之母趙可式則表示，應棒子與蘿蔔雙管齊下，有懲處也有獎勵，才能鼓勵醫院精進照護品質。

江綺雯擔任立委時，與趙可式共同推動安寧緩和醫療條例立法，擔任監委後收到許多投訴陳情，3年前就曾調查並對衛生福利部提出糾正，去年因為又發生傅達仁安樂死，還有瓊瑤與丈夫平鑫濤子女插管爭議，再提出安寧品質全面調查。

江綺雯認為，衛福部確有監督失職之處，使得安寧品質低落，許多家庭因家人走得痛苦惶惶不安，她也感慨立委未能夠藉預算審查，為安寧品質把關，「每年有十七萬人死亡，立委們是不是應該除了去拈香外，多關注安寧？」

根據監察院調查，2017年全曾利用過安寧服務約有4萬0533人，推估全年需要安寧療護至少有6萬人，但到去年底統計，全台有74家醫院設有804床安寧病床，但全年平均占床率只有56.96%，各家醫院落差相當大，有的達到百分百，有的卻不到1%。各家醫院投注的人力差別也很大，像成大安寧居家療護團隊有16名專任護理師，但台北某醫院病床數是成大的3倍，安寧居家護理師卻只有1人。

趙可式表示，目前健保對安寧病房的給付一天近七千元，給付不低，但對醫院來說，一般病房的病床數與護理人力比率是2.5比1，安寧卻是1比1，想把安寧做好，勢必賺不了錢，加上有能力有意願的專業安寧醫護人力不好找，安寧醫糾少醫院不重視，都是讓品質低落的原因。

她表示，早期安寧有專門的評鑑制度，委員都是安寧專業，一看就知道做的好不好，但後來取消、改為納入醫院大評鑑中，每次評鑑大約只有20分鐘，也無安寧專業委員，根本看不出所以然。

監委江綺雯建議，安寧服務應恢復原有專業評鑑，而不是現行納入醫院評鑑中，才能落實監...
監委江綺雯建議，安寧服務應恢復原有專業評鑑，而不是現行納入醫院評鑑中，才能落實監督，圖為成大斗六分院專人提供安寧服務。圖／院方提供
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