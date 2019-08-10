安寧服務亂象多／安寧病房缺監督 末期病患難善終

2019-08-10 23:53 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



國內推動安寧緩和醫療多年，根據統計，台灣每年過世的人當中，約四分之一利用過安寧療護服務，但很多醫院設立安寧病房後缺乏監督，服務走樣，相關投訴層出不窮，有安寧病房裡的洗澡機被塞在角落，志工專業不足導致病患洗澡時腿骨撞斷，甚至有護理人員丟下紙尿布叫家屬「自己看著辦」。

「安寧」變調 投訴層出不窮

高雄一名孫先生父親年邁癌末，家人希望轉到安寧病房卻遍尋不著，最後問出某醫院有15床，但平常只開3床，老父親生前大小便失禁，全身臭氣難聞，家人只想讓父親洗個澡，走得舒舒服服，但父親過世前，都沒能排進安寧病房用按摩浴缸洗澡。

北部某家醫院設有安寧病房，按規定應設有洗澡機，但有末期病人住進去後，家屬想讓病人洗掉滿身屎尿髒汙，找了半天才發現洗澡機被塞在角落閒置，也有家屬申請宅服務的安寧居家照護，希望減輕長輩癌末痛苦，但護理師沒有協助處理，只會說「這是人死前必經過程，就順其自然吧」，家屬悲痛不已。

安寧之母看國內安寧品質 坦言「非常失望」

成大護理系前教授、有「安寧之母」之稱的趙可式長期推動安寧緩和醫療，她坦言對國內安寧品質「非常失望」，安寧緩和醫療不僅要減少末期患者痛苦、獲得善終，更要協助家人面對巨大傷痛，但許多醫院連患者本身都無法好好照顧，遑論其他服務品質。

趙可式舉例，北部有家醫院的安寧病房，是由病房志工協助病患洗澡，而非護理人員，有病患因癌細胞侵蝕骨頭，非常脆弱，志工幫患者洗澡，撞來撞去竟把昏迷病人小腿骨頭撞斷。她也碰過遺體護理時的安寧護理師丟下尿布就走，家屬滿臉錯愕，她只好用手機開視訊，一步步教家屬處理。

醫學中心設立安寧病房 缺乏監督全走樣

趙可式表示，依規定醫學中心必須要設安寧病房，其中要有洗澡機等設備，一定比率的醫護人員也需受安寧緩和醫療一百多個小時的訓練、取得證照，但設立後缺乏監督、容易走樣，統計到去年底，全台安寧病床共804床，但許多醫院不想經營，或找不到人手就關床、減床，甚至有醫院因做得不好沒病人，乾脆全部撤除。

趙可式表示，不少醫院裡的安寧病房排班表有兩套，一套應付評鑑用，一套是實際，很多病房平日沒有病人，有病人再亂抓人來服務，但是家屬多半覺得「人都過世了」，不會投訴醫療糾紛，卻讓更多醫院有恃無恐、亂搞一通。