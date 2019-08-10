安寧療護╱「都沒能好好洗個澡」安寧照護想求善終 徒留遺憾

2019-08-10 23:44 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ／台南報導



成大醫院安寧居家護理師帶著大包小包到病患家中，為癌末患者洗頭，讓病患舒適。 記者修瑞瑩／攝影 分享 facebook

國內推動安寧緩和醫療多年，但亂象層出不窮，不僅病患無法「善終」，家屬也空留遺憾；許多醫院甚至因為「缺工」，只提供部分床位，甚至「關床」，讓安寧服務變調。

統計台灣每年的往生者中，約四分之一曾利用安寧療護服務。但相關的投訴也不少，高雄孫先生年邁的父親癌末臨終，家人希望轉到安寧病房，讓父親安詳離世。但遍尋不著安寧病房，最後問出高雄某醫院有十五床，但平常只開三床。

孫先生父親生前大小便失禁，全身臭氣難聞，「我們只想讓父親洗個澡，能走得舒舒服服，沒想到竟是這麼難」，父親過世前，都沒能排進安寧病房用按摩浴缸洗澡。

另一個投訴個案在北部一家醫院的安寧病房，末期病人的家屬認為病房應有洗澡機，讓病人洗掉滿身的屎尿髒汙，但最後發現洗澡機被塞在角落閒置。

長期推動安寧緩和醫療的成大護理系前教授趙可式說，這些都不是特例，而是安寧服務的日常。她坦言對國內的安寧品質「非常失望」，接到太多向她抱怨名實不副的投訴，讓她覺得自己像是詐騙集團騙人上當，非常難過。

趙可式說，洗澡等舒適護理是安寧病房的服務項目之一，但因沒有床位或人員的服務品質差，就算有床位也不提供這項服務，讓病人與家屬連這項心願都無法完成，遑論其他照護品質。

統計到去年底，全台安寧病床共八○四床，但許多醫院不想經營或找不到人手等原因關床、減床，甚至有醫院因做得不好沒病人，乾脆全部撤除。

趙可式說，依規定醫學中心必須設安寧病房，要有洗澡機等設備，一定比率的醫護人員也要受安寧緩和醫療一百多個小時的訓練、取得證照，但缺乏監督機制，已完全走樣，很多投訴的家屬質問她「你們不是說要善終嗎？為什麼最後讓病人痛苦而死」、「醫院根本沒有你說的安寧療護，怎麼能這樣騙人」，連她自己的學生，家人在安寧病房過世，也向她抱怨「老師，根本不是你說的那樣」。

她舉例，八十五歲老翁癌末，兒子為他申請安寧居家照護，但父親呼吸困難、腫瘤傷口潰爛、全身腫癢等痛苦的症狀，到宅服務的安寧居家護理師根本沒協助處理，只說「這是人死前必經過程，就順其自然吧」，讓兒子無法接受。

北部一家醫院的安寧病房由志工協助病患洗澡，有次因病患癌細胞侵蝕，骨頭非常脆弱，志工不熟練的洗法，竟撞斷病人小腿骨。趙可式表示，投訴多不勝數，有次安寧護理師面對遺體拂袖而去，留下滿臉錯愕的家屬，家屬向趙求救，趙只好開手機視訊，一步步教家屬善後。

趙可式說，約一半的患者過世後會因生理因素無法完全闔眼，如今有些安寧護理師連處理這件事都不會。由於病患過世，家屬多半不會投訴，讓醫院更有恃無恐、亂搞一通。