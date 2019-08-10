失智症確診 靠這兩大量表

2019-08-10 20:50 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



診斷失智症需要瞭解患者的認知功能與日常生活能力，林口長庚神經內科部失智症科主任徐文俊表示，檢測失智症認知功能的工具是「簡短心智量表（MMSE）」，確認失智症患者的日常生活能力則是「臨床失智評估量表（CDR）」，一般需要兩者同時執行，幫助確診。

徐文俊表示，MMSE量表以11個互動式題目，評估受測者定向感、注意力、記憶力、口語表達、建構力等，使用簡便，由臨床心理師進行，但測驗結果可能因患者年齡、教育程度、測驗時個案狀態，如疾病、精神、情緒狀況等而受影響。

徐文俊表示，CDR量表可測量阿茲海默症失智者病程嚴重度，透過半結構式訪談，以9個系列題目測量患者認知功能，也必須由臨床心理師進行。

不過，有些患者生活能力退步，需要對患者有足夠觀察的家屬共同參與，才能提供完整判斷資訊；若陪伴測驗的家屬未與患者同住，或家屬觀察不足，往往低估個案嚴重度。

徐文俊表示，這兩個量表不僅用於確診失智症。在台灣，失智者使用阿茲海默症藥品要獲得健保給付，得每年進行一次心智評估，MMSE或CDR擇一即可；當MMSE測驗成績較前一次退步2分，或CDR較前一次退步1級，健保署就不再給予藥品給付。

除了藥物，許多證明的開立都需要以CDR為依據，包括身心障礙手冊、申請外籍看護工需用到的病症暨失能診斷證明書、勞工與農民健康保險身心障礙診斷書、長照2.0的確診證明等。

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