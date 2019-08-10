健保大數據：失智症治療四大亮點醫院

2019-08-10 20:47 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



根據健保大數據顯示，我國失智症治療亮點醫院，前四大分別為台北榮總、林口、桃園長庚醫院、高雄大同醫院、宜蘭陽明大學附醫，各自皆有不同的方式，幫助患者延緩失智症的發生。

・台北榮總

台北榮總自民國70年代起致力於失智症推廣、診療和研究；民國85年成立全國第一個記憶門診；民國100年成立失智症研究中心，集結國內失智症專家，進行大規模阿茲海默症生物標記研究。至今北榮每年收治因失智症就醫人次與人數都高居全國之首。

台北榮總神經醫學中心主治醫師王培寧表示，北榮是台灣最早針對失智症設有記憶特別門診、最早進行失智症新藥試驗的醫院，近年也持續與國際合作研究。多年來透過長期追蹤、積極引進最新治療方式，在失智症的早期診斷、早期治療有相當大的貢獻。至今北榮累積的病人數目、醫療經驗、參與過的新藥試驗數量為全國之最，因此能提供給失智者最新的醫療照護資訊。

失智症不只有阿茲海默症，也未必只發生在老年人，對於症狀不典型且難以診斷的失智症、輕度認知障礙（MCI）與年輕型失智症等，北榮各自有鑑別診斷方法，患者更有機會確診，對症提供適當的照顧。

北榮失智治療及研究中心整合神經內科、精神部和高齡醫學中心，互相轉介合作，針對有多重共病和嚴重精神行為症狀者，提供藥物統整、長照資源諮詢等服務。近年北榮加入衛福部失智症共照中心行列，確診個案能藉此管道獲得個案管理服務；今年也與勞動部合作，協助年輕型個案進行職場溝通、職務再設計或另謀新職。

・林口、桃園長庚醫院

林口長庚醫院與桃園長庚醫院每年收治因失智症就醫的患者總計超過4萬人次，每年為4千餘患者作簡易心智量表（MMSE）測驗，再作臨床失智評估量表（CDR）測驗，雙重確認失智病程走到哪裏，測驗人數高居全國第一。

林口長庚醫院神經內科部失智症科主任徐文俊表示，失智症科與桃園長庚醫院失智症中心的醫護團隊包含五位專職醫師、四位個案管理師、三位臨床心理師、社工師與職能治療師各一名，提供失智者與他們的家屬整合型的服務。長庚醫院的失智症科與失智症中心為全國首創，且至今為全國規模最大的單位。

醫院針對不同對象規畫學習課程。針對健康者或有輕度障礙障礙（MCI）的民眾，院內開設健腦保智訓練課程，課程包括記憶訓練、壓力與自我調適、預防失智症等。針對輕度失智症患者，也有開設相關訓練課程協助患者保有身心健康、預防疾病惡化。針對家庭照顧者開設照護技巧訓練班，讓家屬瞭解這個疾病、照護重點與社會資源，定期有支持團體（心靈咖啡坊）持續性幫助家屬。

值得一提的是，今年3月起，勞動部與長庚失智症中心合作，當醫院確診年輕型失智個案，並發現個案因病而在就業上面臨困境，會以個案管理方式，協助個案進行職場溝通、職務再設計，或者協助另謀新職。

・高雄大同醫院

今年5月起，高雄市立大同醫院結合高雄市衛生局，和全市69家失智友善診所合作，當基層診所為病人進行失智量表篩檢有異，就可以走失智症專屬的「綠色通道」到大同醫院，兩周內即可排到核磁共振（MRI）等影像檢查，以便更早確診。過去，這類檢查在該院要排1個月以上、高醫要排2個月以上、台北榮總要排3個月以上。

大同醫院神經科主任楊淵韓表示，他曾遇過從南投山區、澎湖等地大老遠來就診的病人，因為家屬已覺察到失智症狀，一定很想知道結果，「若好不容易把人勸來，卻因為檢查等太久放棄，可能延誤治療時機。」有位70歲老先生從澎湖來就醫，在親戚家借住，院方透過綠色通道，安排他在一周內獲得檢查，最後確診是輕度失智症，再回到在地醫院，接受藥物及運動等穩定治療。

楊淵韓說，台灣有許多失智症長輩，還潛藏在社區內未被確診，但不少固定在基層診所就診者，常被當作是「純老化」，延誤了治療時機。

該院協助加入友善診所的基層診所醫護人員，包括精神科在內，進行認證、考試，可直接為病患進行失智症評估，讓在大醫院掛不到號的病人，可在通過認證的基層診所直接篩檢，須進一步檢查再轉至醫院，獲得更好的醫療照護。

・宜蘭陽明大學附醫

失智症患者往往不承認自己失智，國立陽明大學附設醫院是宜蘭溪北地區的「失智症共同照護中心」，近年培訓可能與長輩接觸的單位人員，主動協助在各角落發掘疑似病人，就像布鍵「種子」，再把疑似患者轉介到醫院，一旦確診後可提早進入治療。

陽大附醫共照中心主任蔡秉晃表示，宜蘭縣失智症盛行率12.4%，高於全國平均值8%；輕度認知障礙佔30.5%，也高於全國平均值14.8%。雙重因素下，預估宜蘭縣失智人口高達8000人，該中心目前收案管理個案已達3139人，涵蓋宜蘭縣溪北發現診斷率達88%，也由於提早發現患者並控制病情，為國家省下醫療社會成本。

陽大附醫的作法是培訓「種子」，例如與長輩會接觸的人壽保險公司、基層診所、社福機構社、便利超商等，合作培訓社工員或店員等人，如果發現疑似病人即通知醫院，安排進一步確診。蔡秉晃說，以非政府組織（NGO）的力量，從疾病前段的健康促進、預防、篩檢，乃至疾病發生後之診斷、照護及臨終安寧，佈建完整的宜蘭失智症照護網，共同守護才能發揮最大效益。

陽大附醫興照中心也與台北科技大學互動設計學系合作，專門為縣內國中生開發認識失智症的桌遊「唉呀！忘記了」，藉由角色與關卡設計，讓年輕學子及早認識失智症，進而在家中或社區協助發現長輩失智情形。

●衛福部推出新版「失智照護服務資源地圖」，可依所在縣市、鄉鎮、方圓幾公里範圍及服務類型，查詢服務資源。

●長照2.0看過來

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