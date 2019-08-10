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當名醫父母失智陪他編劇本 用幽默轉念

2019-08-10 20:40聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

「老闆不喜歡阿公不會算數了。」從印尼來的看護蒂娜眉頭深鎖，原來阿公前陣子確診失智症，但他兒子無法接受事實。

過去父親教導兒子勤能補拙，現在失智了，在日照中心練習算錢卻常出錯，兒子無法接受，要求老爸要算到對，甚至沒日沒夜要求老爸練習。蒂娜不忍阿公愁眉苦臉，偷偷幫忙被發現，兒子威脅要把蒂娜趕回印尼。

吳佳璇：戴上GPS錶 爸爸還能趴趴走

這樣的故事聽在家裡也有失智症父親、遠東聯合診所身心科專任主治醫師吳佳璇耳裡，格外不捨。失智是不可逆的過程，與其讓失智者回答算術或記憶力等考題，不如接受事實，調適自己，才能找到與失智者相處最合適的方法。  

吳佳璇親自幫失智的父親戴上GPS錶，看著爸爸每天騎著鐵馬趴趴走、偶爾罵一罵討厭的政客，「太好了，爸爸還能做到這些」；家有失智母親的大林慈濟醫院失智症中心主任曹汶龍也說，失智症至今無藥可治癒，照顧者應調適自己，了解長輩想法，更要維持他的尊嚴。

吳佳璇的父親是退休大學教授，雖然失智，但身體硬朗，每天騎著鐵馬趴趴走，爸爸最常嚷著要上班餵實驗室的動物，忘記自己退休了。有次看護阿姨突發奇想跟說，「學生剛才打電話來，動物都餵好了，您不用過去了。」父親因此不再吵著去實驗室。

吳佳璇建議，每位失智者的家屬、照顧者都要有根據長輩個性而編寫劇本的能力，避免硬碰硬造成不愉快。吳佳璇認為並非因為自己有醫療背景，所以特別看得開，幽默是股拯救的力量，照顧者對失智者的行為轉念，可以減少很多情緒。「不要比較，盡己力就好，記得找小確幸。」

另外，善用長照服務、房間加標示、替長者配戴GPS定位器，至警局留下指紋建檔，也可以找相關書籍閱讀、多參加照護者團體活動等。吳佳璇指出，失智症照顧沒有SOP，透過分享，家屬間互相學習、得到慰藉。

曹汶龍：失智長輩 像回到青春期

嘉義縣是全台老化指數最高縣市，曹汶龍同時也是嘉義縣失智共同照護中心主持人，長期深入社區為失智長輩看診，他常在臉書記錄和母親相處的點滴，他認為失智長輩就像回到過去，像個青春期的孩子，以為自己什麼都懂，甚至叛逆，照顧者應調適自己、懂長輩想法，更要維持他的尊嚴，才能避免衝突。

曹汶龍表示，許多長者出現失智症最初症狀，就是重複同一話題，在同樣情境講同件事，例如每天吃飯就提起「當年勇」，原因除了這段記憶重要，事件可能與吃飯情境相連，他也忘了近期曾講過，照顧者若阻止，很可能讓他覺得不受尊重、不願意再講、互動更少。

他說，照顧者聽到長輩提起同一件事，應該慶幸「願意講」，引導他「照樣造句」，問問當時還發生什麼事，同時間有沒有哪個朋友受影響，從長輩記憶中挖出更多話題、刺激出更多記憶，激發他的榮譽感。

曹汶龍指出，許多長輩每天要買份報紙、看報喝茶，到周末要穿上正式服裝上教堂聚會，醫學研究發現，當長輩進入生活事務、工作周期，血壓、精神都會提升，有助身心健康。

他說，身為照顧者應協助長輩培養周期，例如陪年長母親追劇，透過看生活劇、歷史劇，讓長輩有劇情記憶，對於劇情發展、連貫性有邏輯銜接，每天也可花10分鐘和長輩聊天，讓他對這段時間產生周期性期望。

曹汶龍說，失智症退化部位、程度不同，出現各種不同行為模式，例如味覺、聽覺退化，額顳葉型退化失智行為判斷、自制力都出問題，對於過往規範、節制觀念視若無睹，不管他人眼光，甚至開始對身旁親人、照顧者不友善。

曹汶龍建議，照顧者要有認知，長輩生病了才會說出這些話，不要跟他生氣，也不要直接推翻他，要學習順著他的話語轉移話題，尤其部分失智者會出現「黃昏症後群」，血糖不足時懷疑、衝突言論增加，這時候不妨讓他吃個甜食、點心，轉移話題。

另外，目前失智確診需由專科醫師經一定程序鑑別診斷，如何讓疑似失智者願意踏入診間，成為關鍵，宜蘭縣失智共同照護中心主任蔡秉晃指出，「連哄帶騙」最常見，但家屬進診間前，可先跟醫護人員說一聲，才能配合演出；若不想騙長輩，也可麻煩長輩熟識、信任的醫師開口。

●衛福部推出新版「失智照護服務資源地圖」，可依所在縣市、鄉鎮、方圓幾公里範圍及服務類型，查詢服務資源。

●長照2.0看過來

https://udn.com/upf/udn/longtermcare-digital/

●失智旅人粉團

https://www.facebook.com/NTCDementia/

失智症醫師
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