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分析失智症就醫患者 約3成合併高血壓、糖尿病

2019-08-10 20:37聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

失智海嘯席捲全球，世界衛生組織（WHO）正式宣告失智症是全球公共衛生的優先議題，今年5月針對「降低認知衰退和失智風險」首次公布生活型態指南，強調控制「高血壓、高血糖、高血脂」對於預防失智極具重要性，呼籲民眾主動採行健康生活方式，避免目前無藥可醫的失智症。

失智者合併三高 連年攀升

失智者合併三高的比率遠遠高出全國平均值。衛福部健保署統計，我國因失智就醫的民眾同時有糖尿病或高血壓人數連年攀升，糖尿病自98年的2萬3129人（16.5％）上升至107年的4萬5157人（21.2％），而107年全國民眾的糖尿病就醫率僅僅只有6.5％。

高血壓方面，因失智症就醫、當年也因高血壓就醫的人數，自98年的3萬7965人（27.2％）上升至107年的5萬8345人（27.3％），而107年全國民眾的高血壓就醫率僅10％。

不過，失智者以老年人為多，罹患共病的風險理論上也較高，因此不宜和全國平均值相比較。但若進一步對照類似的研究，仍能見到失智者有糖尿病與高血壓的機率較高。

血糖升高 加速類澱粉沉積

台中榮總神經內科主治醫師陳廷斌等人於2017年發表一篇全國性的失智長者的共病風險研究，發現失智長者有糖尿病的占率達30.7％，輕度認知障礙（MCI）長者的占率為22.59％，未失智的長者僅19.47％；失智長者有高血壓的占率達52.94％，輕度認知障礙（MCI）為52.86％，未失智的長者則為49.7％。

高雄市立大同醫院神經內科主任楊淵韓說明，高血糖與高血壓的確是失智症的危險因子。在血糖方面，高血糖會使腦中的胰島素阻抗上升，連帶使胰島素分解酶分解類澱粉蛋白的效率降低，類澱粉就可能會沉積在大腦，進而使退化性失智症發生或惡化。

細胞代謝異常 老化死亡

另個機轉是，罹患糖尿病一段時間後，糖化代謝產物會使血管的血流灌注下降，致使腦部血管和細胞處於代謝異常和灌流不足的狀態，細胞容易老化與死亡，造成退化性失智。

此外，糖尿病患的中風風險較高，倘若在海馬迴等位置發生微小中風，或合併其他因素產生其他性質的中風，長期下來也將使神經細胞受損，釀成失智。

血糖不能過高，也不能過低。楊淵韓說，過低的血糖可能引起腦部細胞受損或死亡，當受損的細胞分布在負責記憶的海馬迴或其他認知功能相關區域，均會提升失智風險。

腦中風病後 失智風險大增

在血壓方面，高血壓可能使血管受損、影響血流供應腦細胞，進而造成腦部組織壞死，提升失智風險。高雄市立小港醫院神經科主治醫師李建勳等人今年7月刊登於國際期刊《老年醫學暨老年學》的研究，透過健保資料庫回顧8236人中風後的失智發病率，結果發現，缺血性腦中風、暫時性腦缺血、腦內出血的患者，在病後5年罹患失智症的風險分別比一般人高出81％、92％與114％。

聽力喪失 也是腦退化因子

國立陽明大學附設醫院神經內科主治醫師蔡秉晃表示，失智症的危險因子除了三高，還包括缺乏運動、肥胖、飲食習慣不佳、抽菸及飲酒過量、中年憂鬱、腦部外傷等，WHO今年5月正式將均衡飲食、規律運動納入預防失智症的指引，也強調戒菸的重要性。

聽力不佳也是失智症的危險因子之一，亞東醫院人工耳蝸中心主任陳光超表示，大腦聽到的訊號不好時，掌管記憶思考的前額葉會被剝奪、彌補聽覺功能。比起聽力正常的人，高齡失能性聽損會使認知功能退化加速30％至40％，因此一般建議聽力不佳者配戴助聽器、人工耳蝸等輔具，以減少聽覺疲勞與認知退化。

蔡秉晃表示，過去鼓勵長輩多走入社區接觸人群，以刺激大腦、延緩退化。不過，這並未考慮長者個性，若強迫內向的長輩出門，會造成他龐大壓力，因此長輩若偏好待在家，也可在家從事喜歡的活動，如寫書法、畫畫等都很好。

●衛福部推出新版「失智照護服務資源地圖」，可依所在縣市、鄉鎮、方圓幾公里範圍及服務類型，查詢服務資源。

●長照2.0看過來

https://udn.com/upf/udn/longtermcare-digital/

●失智旅人粉團

https://www.facebook.com/NTCDementia/

阿茲海默症的腦部變化。
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