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未就醫？給付嚴苛？阿茲海默用藥人數低

2019-08-10 20:32聯合報 記者羅真╱即時報導

失智症目前並無藥物可以根治，但有藥物能延緩退化速度，讓病人與照顧者的生活品質提升一些。不過，衛福部健保署給付用藥的人口，遠低於醫界推估。

雙和醫院研究副院長胡朝榮說明，失智症概分為退化性、非退化性兩大類，退化性失智症以阿茲海默症為大宗，其致病原因至今還不完全清楚，只從影像上確認患者的大腦有類澱粉蛋白（amyloids）沉積，其對細胞具有毒性，致使大腦逐漸萎縮。

既有藥物 只能延緩惡化

不過，世界各國過去針對這個機轉開發藥物，相繼宣告失敗。失敗原因眾說紛紜，有一說認為藥物介入的時間太晚、應再往前提，有一說認為，或許類澱粉蛋白的理論假說根本錯誤。

目前臨床上的失智相關藥物只能夠延緩退化，而且僅限於阿茲海默症。阿茲海默症患者會因為腦中神經細胞衰亡，使得乙醯膽鹼（acetylcholine）生成減少、影響記憶力與認知功能，而膽鹼酶抑制劑有助維持其濃度；用於中重度以上患者的NMDA受體拮抗劑，則能減少麩氨酸（glutamate）造成的神經毒性。

額顳葉型失智症則連改善認知功能的藥物都沒有，只能針對精神行為症狀開立抗憂鬱劑或抗焦慮劑等藥物。血管性失智症的治療重點，是藉由控制三高來預防中風。而其他因素導致的失智症，像是顱內病灶引起的失智、缺乏維他命B12引起的失智、電解質不平衡引起的失智等，則有機會針對病因治療而恢復健康。

用藥人口 僅推估人數一半

現階段，阿茲海默症的藥物雖然無法阻止退化，但至少能盡量維持認知功能，延長患者與家屬的生活品質。健保署統計，過去十年來使用阿茲海默症藥物人數增長，自98年的1萬2076人上升至107年的5萬3963人，不過這個數字仍可能遠低於實際需求。

林口長庚醫院神經內科部失智症科主任徐文俊表示，在所有失智症患者裡頭，阿茲海默症占率近六成，其中病程較重度、可能毋需再用藥的族群約占一成五。以台灣失智症協會推估的失智人口28萬人來計算，有用藥需求的患者人數應有14.28萬人；若更進一步扣除用藥無效、用藥第二年後就停藥的患者，粗估占率約為三成，則仍舊有將近10萬人需要用藥，「而健保給付的用藥人口只有一半」。

徐文俊表示，此現象可能源於部分患者從未就醫拿藥，同時也與健保給付用藥條件嚴苛有關。健保署規定，用藥患者每年須重新接受心智評估，若簡易心智量表（MMSE）比去年退步2分以上，或臨床失智評估量表（CDR）退步1級，便停止給付。

血管性失智不給付 恐有疑慮

健保署還規定，失智症藥品僅限用於阿茲海默症或巴金森氏症的失智患者，對於血管性失智症、有腦中風病史或有嚴重心臟傳導阻斷患者則不建議使用。

上述規定產生兩個難題。胡朝榮表示，一是失智者多老年人，老年人同時有血管性共病的機率很高。一名阿茲海默症患者若腦中風，病後3個月的腦部受損與復原情形大致穩定，但失智的大腦仍會持續退化，健保署卻在此時停止給付藥物，並不合理。

再者，失智症藥物對血管性失智者或許有幫助，美國有臨床試驗證實有效，鄰近國家如韓國與泰國，其醫療保險也給付血管性失智者用藥。

●衛福部推出新版「失智照護服務資源地圖」，可依所在縣市、鄉鎮、方圓幾公里範圍及服務類型，查詢服務資源。

●長照2.0看過來

https://udn.com/upf/udn/longtermcare-digital/

●失智旅人粉團

https://www.facebook.com/NTCDementia/

現階段，阿茲海默症的藥物雖然無法阻止退化，但至少能盡量維持認知功能，延長患者與家...
現階段，阿茲海默症的藥物雖然無法阻止退化，但至少能盡量維持認知功能，延長患者與家屬的生活品質。
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失智症患者阿茲海默症
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