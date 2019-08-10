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21世紀黑死病失智症 嘉義失智就醫率全台最高

2019-08-10 20:13聯合報 記者羅真╱即時報導

根據健保資料庫顯示，我國失智症就醫比率最高的縣市為嘉義縣。
根據健保資料庫顯示，我國失智症就醫比率最高的縣市為嘉義縣。
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失智症有「21世紀黑死病」之稱，全球每3秒就新增1人罹病，目前卻沒有藥物能恢復或阻止受損的腦細胞持續惡化。台灣失智人口也不斷攀升，元氣周報「聰明就醫Ｘ健保大數據」專題，明出刊，聚焦失智症，透過健保大數據初步窺探國內失智人口特徵與就醫情形，同時提供相關數據作為民眾就醫的參考。

老化縣市 就醫比率高

衛福部健保署統計，過去十年來因失智症就醫的人口提升1.52倍，98年有13萬9823人，107年已上升至21萬3441人，占國內2387萬健保投保人口0.9％，換句話說，近每100人就有1人因失智症就醫。

進一步檢視各縣市就醫率，排名依序為嘉義縣（1.6%）、花蓮縣（1.5%）、雲林縣（1.4%）、南投縣（1.4%）、宜蘭縣（1.3%）與台東縣（1.2%）等，多是老人比率較高的縣市。

實際患者 應多於數據

衛福部健保署長李伯璋表示，失智症患者實際人數可能與上述數字有出入，因為上述數字是就醫人數、而非確診人數，患者只要有一次就醫被下失智相關診斷碼，或排了相關檢查，尚未確診，均被納入統計。另一方面，社區中有許多失智者不曾就醫，這些人口未出現在健保署統計中。

衛福部於民國100年委託台灣失智症協會走訪社區，針對全台一萬多名年長者進行流行病學調查，田調過程中發現僅約三成患者曾至醫療院所確診，其餘七成患者不曾就醫；若以該調查所得盛行率推估國內失智人口，去年底應達28萬2364人，這與上述健保數據差距7萬人，其中便可能包括不曾就醫的黑數。

年輕型失智 就醫高達2.5萬人

值得注意的還有「年輕型失智症」就醫人數。過去台灣失智症協會以國際研究推估，國內64歲以下的「年輕型失智症」人口約1萬2000人，但健保數據顯示，107年64歲以下因失智症就醫人數達2萬5209人，是推估數字的兩倍以上。

李伯璋表示，青壯年因失智就醫的人口比醫界推估更高的原因，還有待進一步確認。健保署將持續留意就醫人口特徵的變化趨勢，作為未來公共衛生政策的參考。

給付人數偏低 研議放寬用藥限制

在用藥方面，107年健保給付阿茲海默症藥品人數為5萬3963人，醫界認為給付人數偏低。李伯璋對此也感到訝異，他表示，若阿茲海默症藥品對維持生活功能、延緩惡化有實質幫助，若目前健保給付限制過於嚴苛，那麼健保給付規定應調整改善，後續將邀集相關醫學會研議。

母親也失智 遺憾未能早確診

李伯璋的母親也罹患失智症，他回想母親罹病之初有不少精神行為症狀，像懷疑家中移工、不斷叨絮以前的事等，「因為對於失智症不瞭解、警覺性不高，有一段時間我就只是叫她不要煩惱那麼多；到後來才發現，照顧問題很大。如果能在更早的階段確診，就能讓媽媽早點就醫、延緩退化。」

李伯璋呼籲，失智症不是正常老化，而是會造成認知退化的大腦疾病，民眾宜對於這個疾病有更多認識，培養良好生活習慣來降低罹病風險；若有天自己或家人不幸罹病，也能及早察覺異狀，及早盤點後半人生所需的經濟資源與照顧資源。

●衛福部推出新版「失智照護服務資源地圖」，可依所在縣市、鄉鎮、方圓幾公里範圍及服務類型，查詢服務資源。

●長照2.0看過來

https://udn.com/upf/udn/longtermcare-digital/

●失智旅人粉團

https://www.facebook.com/NTCDementia/

失智症健保患者
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