父親夜裡變樣、陪婆婆跳脫衣舞 譚艾珍一招照顧兩失智親人

2019-08-10 20:01 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



譚艾珍不怕老，即便跨越65歲的老年門檻，仍繼續表演工作，同時撥空當志工或學才藝，不只豐富身心、幫助他人，也具預防失智之效。記者林俊良／攝影 分享 facebook 66歲演員譚艾珍曾兩度照顧失智親人，與眾不同的是，她以「玩心」陪伴失智父親和婆婆，常逗兩老呵呵笑，使照顧多了溫暖、少了悲傷。她也因此不怕老，即便跨越65歲的老年門檻，仍繼續表演工作，同時撥空當志工或學才藝，不只豐富身心、幫助他人，也具預防失智之效。

譚艾珍表示，她18歲時負責照顧因糖尿病截肢的父親，那年冬天想手做一條毛呢褲，沒想到父親竟看著她說：「小姐，我女兒也很會做衣服。」她愣了愣卻也起玩心，回問：「女兒有做得比我好嗎？」父女倆就開始討論「女兒」。

「當時只知道老人痴呆症，根本不知道失智症這三個字。」譚艾珍說，當時因年輕所以沒想太多，每天用「玩家家酒」的心來扮演父親口中的小姐，和父親彼此胡說八道。假如父親稱讚「女兒」比她好，她就跟父親辯論爭輸贏。

當父親鬧情緒亂丟東西，她也拿著摔不破的東西跟著丟，丟到兩人都累了才停止。譚艾珍說，可能是她都「亂來」，父親會在放鬆的狀態下吐出祕密，卻也讓她相當震驚。

原來，譚艾珍的父親是國共戰爭時期的上校，曾為保家衛國，將闖入家鄉的陌生人一律拖去斬首，並親自執法，殺人鮮血染紅了溪流。同時也生吃過猴腦。

「雖然父親訴說時感覺很驕傲，但到了夜裡就變樣。」譚艾珍說，父親晚上會叫她把所有窗戶門縫貼起來，碎唸「他們會從那邊爬進來」，可見對過往的殺生抱著極大內疚和恐懼。她雖從未貼門縫，但會出聲安慰「全都貼起來啦！」

譚艾珍說，知道父親祕密後，讓愛惜生命且愛護動物的她一度覺得可恥，但後來釋懷，認為這是父親在時空背景下不得不做的事。只是一輩子背負罪惡感，也使父親晚年面對三高及失智症等健康問題時，必須承受年輕時的記憶所苦。

譚艾珍的父親失智之後，因血壓控制不佳而於1年內往生，沒想到相隔約10年，換婆婆也失智，而病程共歷時8年多。

譚艾珍說，婆婆長期擔任國內的教會志工，同時照顧全家的生活起居，卻因跟著家人移民後不懂英文，不會用洗衣機，看不懂電視，也失去交友圈，只能每天坐在客廳。幾個月後她就接到大伯來電：「妳婆婆好像開始認不得人了。」

因美國就醫不便，家人送婆婆回台治療，婆婆也終於在熟悉的生活環境中，認知功能退化速度稍緩了些。只是，婆婆變得不愛洗澡，如果要洗，只指定讓譚艾珍幫忙。譚艾珍就會帶婆婆大跳脫衣舞，婆媳倆就在玩樂打鬧中把澡洗好。

譚艾珍提醒，當一位失智者的照顧者一定要放輕鬆，她常見照顧者無法釋懷：「為什麼最親密的家人會不認得我？」但失智症只會每況愈下，這一點必須要放下，否則會心力交瘁。「照顧者將身心照顧好，才有能量陪伴家人。」

譚艾珍也從照顧父親和婆婆的經驗中，學到「預防失智」的重要性，包括飲食清淡並控制三高、晚年不離開熟悉環境、持續工作、多交朋友、參加社團，保持樂天，並面對過去心靈創傷，勇敢消除內心傷痕，提升身心靈的免疫力。

此外，譚艾珍也擔任不少醫院或協會的志工，跟著專業人員進到社區陪伴失智老人，陪長輩玩或唱歌，甚至想帶長輩打非洲鼓。

譚艾珍笑說，自己學打佛朗明哥舞的響板，不知不覺訓練手指關節與肌肉，減緩她手指的退化性關節炎之苦。但是，學打響板對長輩來說可能太難，而她猜想學打非洲鼓也許能發揮一樣作用，且相對容易許多。

譚艾珍說，她享受學習的快樂，還能刺激腦力。很多人夢想是去旅遊，但她寧可花同樣的錢去上課。不過，每人喜好不同，「只要向著夢想以決心、毅力和勇氣往前衝，這樣就對了。」

採訪結束，譚艾珍不忘秀出自己的敬老卡，說「我迫不及待辦這張卡」。她認為上公車刷敬老卡發出的「嗶、嗶、嗶」三聲不代表對年紀的無奈，而是代表「福、祿、壽」。她還不忘開玩笑說，老了可用「我忘了」來甩賴，這也不錯！

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