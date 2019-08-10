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參與「反送中」機師和職工 國泰航空開鍘了

失去工作不到一年 他失智病程盪谷底

2019-08-10 19:19聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

李大哥（左）病後失去工作不到一年，失智病程就盪下來。李太太(右)籲請政府重視早發...
李大哥（左）病後失去工作不到一年，失智病程就盪下來。李太太(右)籲請政府重視早發性失智症的職務再造和職業再設計。 圖／李太太提供
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60歲李大哥5年前因常找不到東西，加上忘了如何晾衣服，就醫確診早發性失智症。起初他可在同事協助下完成工作，後因病自願離職，卻在找下一份工作失利，不到一年失智就盪了下來。李太太籲請政府正視早發性失智症的職務再造和職業再設計，讓個案工作復能並重建自信心。

李太太回憶，先生是按摩師，5年前開始回家會抱怨工作上遇到不平等待遇，但她沒有多想。有一天去運動中心游泳，先生直喊衣物鎖在置物櫃但鑰匙掉了，工作人員和救生教練裡外找了一番，最後卻在開放的置物櫃找到衣服。

「當時覺得先生怪怪的，但他說我想太多。」李太太說，某天她請先生幫忙晾衣服，但過了半小時都沒回屋裡，到陽台查看發現先生竟拿著晾衣桿發呆，「那時他才願意去看病。」先生掛號神經內科，馬上轉診到失智症中心確診失智。

李太太說，後來她回想，先生抱怨工作出狀況之時，可能是無法理解工作內容，才怪罪公司的待遇不平等。還好當公司主管知道先生的病情，考量先生是老實人，因此調整按摩職務，只要想來工作就來，有經理會從旁提供協助。

不過2017年初，李大哥在剛過完年後，就告訴太太：「我不適合再做這工作。」進而辭職，決定另找一份工作。

但李太太說，他們到就業輔導處媒合工作，但卻發現工作人員不熟悉早發性失智症，還要陪同先生的她離開。先生偶有失語情形，也會忘記怎麼簽名，也不太會作判斷，「這讓我們相當挫折。」

恰巧當年，李大哥的主治醫師、長庚醫院失智症中心主任徐文俊向政府爭取失智者的職務再造和職業再設計機會，夫妻倆也加入爭取行列。

可惜，雖然Young記憶會館該年底開張並推動咖啡坊，李大哥也是第一批接受職務訓練的學員，卻因太慢接受訓練使認知功能退化，他的失智病程已盪到無法再參與，常會情緒躁動、妄想、也無法專注。「不到一年，他大腦病更重。」

李太太感慨，今年六月，先生的精神官能症狀加劇，已經會造成照顧困擾。她日前帶先生回診，護理師看到她說：「妳瘦了，還好嗎？」她笑著回應：「減肥成功。」但女兒得知後，提醒她不要排斥接受幫助，不一定每人能自我察覺。

「仔細想想，我真的壓力很大。」李太太說，先生病更重後，她每天會不知不覺提早起床，工作力不從心，還會在工作時間避開同事，健檢時也發現掉了5公斤。

李太太以自身經驗，呼籲失智症家屬要面對並承認最愛的家人罹患失智症，而且一定要開口求助，打開心房就會有支持及互助資源開始進來。另外，照顧者的心理狀態也需要旁人點醒，才能重新調適生活腳步，不會陷入幽暗谷底。

●長照2.0看過來

https://udn.com/upf/udn/longtermcare-digital/

●失智旅人粉團

https://www.facebook.com/NTCDementia/

李大哥（左）病後失去工作不到一年，失智病程就嚴重惡化。李太太（右）籲請政府重視早...
李大哥（左）病後失去工作不到一年，失智病程就嚴重惡化。李太太（右）籲請政府重視早發性失智症的職務再造和職業再設計。 圖／李太太提供
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失智症
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