早發性失智症服務據點 衛福部：最快明年推試辦計畫

2019-08-10 19:19 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



早發性失智症服務資源少，連唯一專屬早發性失智症的據點「Young記憶會館」也傳可能關門消息，使個案和家屬急跳腳。衛福部表示，考慮早發性與老年型失智症的照顧需求不同，正擬研議如何試辦「早發性失智症服務據點」，順利的話，最快明年可推動，嘉惠早發性失智症家庭。

衛福部長照司副司長周道君表示，長照2.0計畫雖然已納入50 歲以上的早發性失智症患者，只是過去考量早發性失智症相對老年型失智症的發生率低、患者人數少，照顧資源要普及有困難，才導致幾乎沒有發展相關的服務資源。

但實務上，早發性和老年型失智症的照顧需求不同。周道君舉例，早發性個案在輕中度的失智階段，活動力還很旺盛，經訓練仍能有工作能力，有機會再發展社會功能。如此一來，即有必要提供不同的照顧模式，才能符合民眾需要。

只是，有一種狀況需注意，也就是早發性失智症患者比老年型個案更不願就醫。周道君解釋，早發性個案多是家庭經濟支柱，活動力也相對好，以致初期症狀可能被忽略，個案本身也可能不承認自己有問題，使得確診過程比老年型個案花上更多時間，要發掘他們並不容易。

周道君表示，衛福部正考慮初期以試辦計畫方式，試著逐步發展適合早發性失智症的服務據點或照顧模式，將再邀失智症相關的協會及團體討論，以思考試辦計畫的可行性。順利的話，最快今年底有結果，於明年開始推動試辦。

針對 Young記憶會館可能收攤的消息，周道君說：「希望會館繼續營運下去。」只要符合政府補助基準，衛福部願意以現有的資源提供支援。

另外，他也籲請早發性失智症家庭放心，一般失智照顧據點雖非專屬早發性失智症的服務單位，但只要和老年型個案進行適度區隔，相信據點仍具量能可提供服務。個案或家屬有任何需求，仍可到失智照顧據點尋求協助，不會拒收。

●長照2.0看過來

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