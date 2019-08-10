太太勤拉先生復健、上課、當志工 成功延緩失智

2019-08-10 19:19 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



阿塗（右）因腦出血中風而遺失記憶，好在太太陳素芬(左)耐心帶他去醫院復健、參加宗教團體、當志工、或參加課程等，9年來從未間斷。日前長照失能等級評估出爐，他從8級進步到5級，成功延緩失智。 圖／陳素芬提供 分享 facebook 60歲塗智敏（綽號阿塗）9年前因腦出血中風而遺失記憶，確診血管型早發性失智症。好在太太耐心陪伴，他去醫院復健、參加宗教團體、當志工、或到Young記憶會館上課等從未間斷。日前長照失能等級評估出爐，他從8級進步到5級，太太相當欣慰，他也喊著：「謝謝老婆，我愛妳。」

阿塗說，他進步了但記憶力還是不太好，不過對方教他什麼東西，自己會想要盡量多記起來；如果記不住，「這也是沒辦法的事，只是會希望能回到以前」。他現在喜歡去上課，樂於學唱歌，「歌詞好記好唱，我很喜歡。」

提到阿塗出事那天，太太陳素芬仍記憶猶新。她說，先生開車載小女兒上學途中突然中風，差點出了車禍，在旁人協助下送去醫院，她接到通知後也趕了過去。沒想到從那天起，先生歷經5次腦部手術、住院91天，最後才清醒出院。

「人救活了，記憶力卻遺失了。」陳素芬說，先生有幻覺且會胡言亂語，有時認得她，有時忘了她，還叫她「銀星戰士」，每天不斷重複問問題。醫師交代，先生腦傷在前額葉，如同一張白紙，需多接觸人群，看能否喚醒長遠記憶。

為了先生的健康，以及不想耽誤兩名女兒的學習，陳素芬1肩扛起照顧責任，從未停止帶先生回醫院復建及接受針灸治療。

但她感慨早發性失智症過去幾乎沒有資源，根本找不到課程可上，她只好帶著先生去參加佛教研討班。幸好先生還有讀寫能力，能慢慢地跟著學員讀經文。

陳素芬說，直到長照2.0服務納入早發性失智症患者，才有比較多的課程可以參加，例如桌遊課、音樂課或運動課等，她也帶著先生到社區關懷站當志工。算一算，她和先生「南征北討」跑12個地方上課或參加活動。

陳素芬說，先生最近重新接受長照失能等級評估，從8級進步到5級，明顯延緩失智，「我真的覺得很欣慰。」但早發性失智資源僧多粥少，她舉例，Young記憶會館有100多名失智個案進進出出，課程好但無法滿足失智家庭。

陳素芬懇請政府協助設立專屬於早發性失智症的日照中心，讓個案白天去上適合的課程，家屬也能有喘息的時間，畢竟早發性失智症的家屬都還年輕。她曾帶先生去一般日照中心上課，但長輩容易睡著，「不適合年輕個案共同上課。」

陳素芬說，先生因病強迫退休，她為了照顧也無法工作，等同兩份薪水都沒了，只能吃老本、走1步算1步。再加上沒有照顧替手，她自己也一身毛病。

陳素芬曾因感染流感而無力起床煮飯，躺在床上看著先生沒能力找食物填飽肚子，又想到自己哪天無聲無息昏倒，先生也不懂得救她，瞬間淚水布滿臉。「如果有專屬的日照中心幫忙，我或許能繼續維持工作和健康。」希望政府重視。

●長照2.0看過來

https://udn.com/upf/udn/longtermcare-digital/

●失智旅人粉團