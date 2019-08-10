功能評估+職務再造 早發性失智者有機會繼續工作

2019-08-10 19:18 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



台灣失智症協會曾調查，早發性失智症患者確診之前，約44%的人仍在職場工作，但確診後仍繼續工作者只剩10%，對家庭經濟造成相當大的衝擊。醫師表示，其實個案經功能評估後並調整職務內容，仍能保有一定工作能力，但需社會提供機會，否則處處碰壁，個案和家屬都難受。

台灣失智症協會副秘書長李會珍表示，愈來愈多人認識失智症，卻不知道失智症可能發生在年輕族群。早發性失智症發病年齡介於45至65歲，大部份人都還在就業中，她甚至聽過最年輕的個案僅有18歲，青春才正要開始就出狀況。

台灣失智症協會曾調查，早發性失智症個案確診前約44%者還在職場上，但確診後仍繼續工作的比率僅剩10%。但能夠繼續工作者，不是自己開業當老闆，就是公司願意提供職務調整，才能繼續留在職場上。

林口長庚醫院失智症科主治醫師徐榮隆表示，早發性失智症常見有阿茲海默症、血管型失智症和額顳葉失智症，症狀常見為健忘、語言遺忘或空間障礙，做事也很容易半途而廢。

但是，「經過評估及職務再造，患者仍有機會繼續工作。」徐榮隆說，不同患者有不同缺陷，所以要先診斷是否為失智症，再評估肢體、語言、方向感和執行力等功能，以保留度最佳的功能來調整職務。

徐榮隆舉例，如果個案的方向感功能保留度佳，那麼執行需要走動的工作就沒有問題；反之，個案恐因方向迷失而無法完成指定工作。

李會珍說，曾有個案過去是清潔隊司機，當確診早發性失智症後，個案太太向清潔隊請求幫助。清潔隊小隊長就幫個案把工作從開車調整為跟車，協助民眾將垃圾丟進車內，「這名個案就做得很好，順利保住工作。」

可惜，並非所有職場都買單。李會珍說，曾有一位女老師確診失智後，儘管醫師評估她工作能力還有7成，個案先生也向學校請求留住太太，他可自掏腰包付太太薪水。「但學校知情後30分鐘就回電拒絕，請先生協助個案辦退休。」

李會珍感慨，確實很多個案不願將病情曝光，就是擔心1曝光就失去工作。早發性失智症相對老年型失智症的人數少很多，但各行各業都可能有員工成為「候選人」。盼大眾多認識早發性失智症，多給機會讓他們保有工作及收入。

徐榮隆提醒，早發性失智症家庭算是「高風險家庭」，少了經濟來源和家庭支柱，連孩子都可能受到影響，政府也應正視並提供就業機會，「處理好1個病人，其實可救1個家。」

徐榮隆也呼籲家屬，應鼓勵個案早期診斷、治療和接受復能協助，醫療上也能幫助配偶規畫照顧方式，讓「家」能持續運作下去。

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