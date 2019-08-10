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全台唯一早發性失智症據點補助斷炊 恐於年底收攤

2019-08-10 19:18聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

位於北市師大商圈附近的「Young記憶會館」是全台唯一專屬早發性失智症者的服務據點，不只提供失智者及家屬可參與的各項活動，周末還會變身咖啡坊，由失智者親自提供服務。但據點的營運經費來自企業的3年期贊助計畫，該計畫即將截止，若無經濟支援，最快年底收攤。

台灣失智症協會推估，國內約有1.2萬名早發性失智症者，患者發病多正值壯年且是家庭經濟支柱，卻因病被迫離開職場，對家庭的衝擊相當大，但其服務資源卻比老年失智症更少、幾乎為零。

台灣失智症協會副秘書長李會珍說，該會106年獲得震旦集團的傳善獎3年期經費贊助，成立全台首間專屬早發性失智症家庭的Young記憶會館，除了提供多元活動，周末則搖身一變成為咖啡坊，由早發性失智者親自提供餐飲服務。

李會珍說，老師特別為咖啡坊設計三明治、咖啡或餅乾的標準製作流程，並搭配紙本圖文，失智者就能依照步驟來備餐、出餐、送餐或結帳。不只是失智者能從工作角色中感受到自己仍有能力被重視，民眾也能對失智症有新的認識。

Young記憶會館成立2年多來服務100多名個案，新收案數逾50個家庭，是早發性失智症家庭最信賴的據點，但如今卻傳出可能於年底吹熄燈號。

李會珍坦言，震旦集團的3年期贊助計畫將截止，營運經費斷炊，恐無法再負擔高昂的房租及人事費用，亟需善心人士及企業贊助或認養。

不過，長照2.0服務對象包含50歲以上的早發性失智者，為何不申請政府補助？李會珍指出，政府規定設置「失智社區服務據點」不可限制年齡，換句話說，據點必須同時混收老年型失智者，「但這非Young記憶會館的設置初衷。」

李會珍說，老年型與早發性失智者相差20至30歲以上，混收猶如讓幼稚園學童和大學生一起上課，但兩類失智者的生活年代不同，無論是心理層面或互動相處均格格不入。

重要的是，早發性失智者的體格相對粗勇，其體力也相對旺盛，活動中若意外碰撞老人家，安全性堪憂。李會珍說，若Young記憶會館能持續運轉，能讓早發性失智症家庭有安心的活動據點，失智者也能透過職務再訓練拾回自信心。

早發性與老年型失智症比較

●老年型失智症

1.病程進展：相對較慢。

2.家庭發展階段：收縮期（空巢期→中老年期）。

3.個案在家庭的角色：已是家中的依賴人口。

4.事業工作：已退休。

5.個案的活動課程：已有許多研究及辦理經驗供團體設計之參考。

6.社會參與情形：與早發性失智者相較，社會大眾對年長者的接受度較高。

7.家中的經濟問題：靠積蓄、退休金或子女奉養。

8.移工看護介入照顧：較容易透過有技巧的安排。

●早發性失智症

1.病程進展：相對較快。

2.家庭發展階段：擴張期（育有兒女→子女開始離家）

3.個案在家庭的角色：原為家中的重要支柱、經濟來源或決策者，罹病後轉為對照顧者高度依賴。

4.事業工作：可能還在職場中，面臨退出職場。

5.個案的活動課程：症狀的多樣性使課程設計困難，能參與的團體活動較少或無。

6.社會參與情形：社會參與難度高，家人也得調適外界異樣眼光。

7.家中的經濟問題：提早退休無收入，可能有經濟上的問題。

8.移工看護介入照顧：通常年輕個案難以接受。

（資料來源／台灣失智症協會、整理／鄧桂芬）

●長照2.0看過來

https://udn.com/upf/udn/longtermcare-digital/

●失智旅人粉團

https://www.facebook.com/NTCDementia/

失智症
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