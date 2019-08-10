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受西南風沉降或焚風影響 大台北高溫警特報

2019-08-10 17:04聯合報系攝影中心 記者林伯東╱即時報導

中央氣象局下午針對大台北盆地、花蓮縣縱谷、台東縣與金門縣，發布高溫警特報橙色燈號，主因受西南風沉降或焚風影響，有出現攝氏38度極端高溫的機率。台北車站周邊路人以手遮陽，減少曝曬傷害。

受西南風沉降或焚風影響，有出現攝氏38度極端高溫的機率。台北車站周邊路人以手遮陽...
受西南風沉降或焚風影響，有出現攝氏38度極端高溫的機率。台北車站周邊路人以手遮陽傘，減少曝曬傷害。記者林伯東／攝影
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高溫台北車站氣象局
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